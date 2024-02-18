Ankaragücü - Galatasaray maçında Kazımcan Karataş protesto edildi

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk eden MKE Ankaragücü, 90 dakikayı 3-0 geride kapatırken ev sahibinde protesto sesleri yükseldi.
Galatasaray; Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle maçı erken koparırken Ankara'da tepki sesleri yükseldi.
MKE Ankaragücü'nün devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kazımcan Karataş, zorlu müsabakaya ilk 11'de başlarken üçüncü gol sonrası protesto edildi.
İlk golde korner atışında Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunu engelleyemeyen Kazımcan, üçüncü golde Dries Mertens'e yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet verdi.
Penaltı sonrası MKE Ankaragücü taraftarları, genç oyuncuya ıslıkla tepki gösterdi.
Ev sahibi takım taraftarları, Kazımcan Karataş topu her ayağına aldığında ıslıkla protesto etti.
Protestolar sonrası genç oyuncunun moralinin bir hayli bozulduğu görüldü.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Kazımcan Karataş'ı ilk yarının sonunda oyundan aldı.