×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ankaragücü - Galatasaray maçında Kazımcan Karataş protesto edildi

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Mke Ankaragücü#Galatasaray
Ankaragücü - Galatasaray maçında Kazımcan Karataş protesto edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 20:00

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş ıslıkla protesto edildi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk eden MKE Ankaragücü, 90 dakikayı 3-0 geride kapatırken ev sahibinde protesto sesleri yükseldi.

Galatasaray; Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle maçı erken koparırken Ankara'da tepki sesleri yükseldi.

MKE Ankaragücü'nün devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kazımcan Karataş, zorlu müsabakaya ilk 11'de başlarken üçüncü gol sonrası protesto edildi.

İlk golde korner atışında Kerem Demirbay'ın kafa vuruşunu engelleyemeyen Kazımcan, üçüncü golde Dries Mertens'e yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet verdi.

Penaltı sonrası MKE Ankaragücü taraftarları, genç oyuncuya ıslıkla tepki gösterdi.

Ev sahibi takım taraftarları, Kazımcan Karataş topu her ayağına aldığında ıslıkla protesto etti.

Haberin Devamı

Protestolar sonrası genç oyuncunun moralinin bir hayli bozulduğu görüldü.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Kazımcan Karataş'ı ilk yarının sonunda oyundan aldı.

Ankaragücü - Galatasaray maçında Kazımcan Karataş protesto edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Mke Ankaragücü#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!