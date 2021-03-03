MKE Ankaragücü Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü, tek galibiyetini son karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenerek aldı. Ankara ekibi, Nisan 2011'den bu yana İstanbullu rakiplerini üst üste iki karşılaşmada mağlup edemiyor.

Bu sezon en fazla Süper Lig maçında kalesini gole kapatan takım olan Galatasaray, 2014/15'ten bu yana sadece bir sezonda daha yüksek sayıya ulaştı. Bu sezon Süper Lig'de en az altı golü olan oyuncular arasında isabetli şutlarının en büyük bölümünü rakip filelerle buluşturan isim, Ankaragücü santrforu Torgeir Borven. Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru'nun Süper Lig kariyerinde yaptığı tek hat-trick Ankaragücü karşısında gelmişti. Süper Lig'de çıktığı ilk beş maçta beş gol atan Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın rakip filelere yolladığı son yedi golün %71'ini kaydeden isim konumunda. Hikmet Karaman'ın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği 59 teknik direktör arasında en fazla karşılaştığı meslektaşı Fatih Terim. Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'ın başında en fazla Süper Lig galibiyeti aldığı rakibi Ankaragücü.

MKE ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.