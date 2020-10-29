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GeriFutbol MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 18:30 | Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanda sprint çalışması yapan futbolcular, ardından sınırlı alanda pozisyon oyunu oynadı. İdmanın ana bölümünde tam saha taktik çalışması gerçekleştirilirken, antrenman duran top çalışması ile sona erdi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği karantinada olan futbolcular, antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija takımla çalışmalara başladı.

Sabah saatlerinde yeni tip koronavirüs testine giren sarı-lacivertli futbolcular, çıkacak sonuçlara göre Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek

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