MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçında gerilim! Mert Hakan ve Kazımcan Karataş tartıştı

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MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldiği maçın son bölümünde tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde ile Ankaragücü'nden Pedrinho, uzatmanın son dakikasında tartışma yaşadı.

Yaşanan gerginliğin ardından Oosterwolde ve Pedrinho, pozisyon sonrası sarı kart gördü.

Maçın bitiş düdüğü sonrası ise Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ile MKE Ankaragücü'nden Kazımcan Karataş ile kısa süren bir tartışma yaşadı.

Diğer oyuncular ve teknik heyetleri araya girmesiyle ikili arasındaki tartışma büyümezken Mert Hakan Yandaş'ın çok öfkeli olduğu görüldü.