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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 18:40,Son Güncelleme:/

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır

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MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın duran top organizasyonlarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Omzundan sakatlığı bulunan Korcan Çelikay'ın antrenmana katılmadığı ifade edildi. MKE Ankaragücü, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçına hazır

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