MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arayacak. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'yi konuk ettiği son Süper Lig maçını 2-1 kazanan Ankaragücü, Şubat 2002'den bu yana rakibini üst üste iki iç saha karşılaşmasında mağlup edemiyor.

Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 2011/12'den bu yana ilk kez rakibine karşı lig dublesi yapmak istiyor. Süper Lig'de oynadığı son üç maçı da kaybeden Ankaragücü, bu sezon üst üste dört yenilgi almadı. Deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, en son Ocak-Kasım 2011 arasında daha uzun bir seri yakaladı.

MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul takımlarını konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Ankaragücü, lig tarihinde bu şekilde en fazla üç maçlık bir seri yakalayabildi. Süper Lig'de maçın oynandığı haftaya puan tablosunun ilk iki sırasında giren takımlara rakip olduğu son sekiz karşılaşmanın sadece birini kazanabilen Ankaragücü, tek galibiyetini bu sezon sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek aldı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde köşe vuruşları sonucunda en fazla gol atan takım Fenerbahçe, bu şekilde Ankaragücü'den daha az gole izin veren tek ekip de yine sarı-lacivertliler.

Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son beş golün dördünü kaydeden Joseph Paintsil, bu sezon toplam 11 gol sevinci yaşadı. Başkent ekibinin formasıyla daha yüksek bir sayıya ulaşan son yabancı oyuncu ise 2002/03'te 16 gol atan Augustine. Süper Lig'de görev yaptığı son altı maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan Enner Valencia, daha önceki 25 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olmuştu. Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu iki rakibinden biri Fenerbahçe.

Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 50 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 84, MKE Ankaragücü 35 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

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