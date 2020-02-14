MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e 22. hafta maçlarıyla devam edilecek. Bu kapsamda haftanın önemli maçında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Süper Lig'deki son 2 maçında 5 puan kaybeden ve lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Ankara'da tekrar galibiyetle tanışmayı hedefliyor. İşte, MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı hakkında ayrıntılar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

İkinci yarıya Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe, son iki maçında ise Trabzonspor'a (1-2) kaybedip, Aytemiz Alanyaspor'la (1-1) berabere kaldı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan alan MKE Ankaragücü ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Uzun bir süre sonra tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi Gary Rodrigues'in sakatlığı üzüntü yaşattı.

Hasan Ali Kaldırım'ın tedavisinin tamamlanmasıyla eksik futbolcusu kalmayan sarı-lacivertli ekibin dünkü antrenmanında bu kez Rodrigues sakatlık geçirerek MKE Ankaragücü maçında oynama şansını kaçırdı.

ÜÇ İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.

DEPLASMANDA 18 PUAN YİTİRDİ

Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil.

Süper Lig'de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi.

Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18'ini deplasmanda yaşadı.

102. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.