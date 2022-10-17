Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#MKE Ankaragücü#Fenerbahçe
Canlı anlatım: MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 19:39

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

ANKARAGÜCÜ 0-1 FENERBAHÇE

GOL: 3' Batshuayi

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Urad, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre Kılınç, Ali Sowe, Beridze, Jese.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi.

Gözden Kaçmasın

Arda Güler, polis teyzesiyle hasret giderdiArda Güler, polis teyzesiyle hasret giderdi!Haberi görüntüle

Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Ankaragücü, daha önceki 17 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Fenerbahçe, daha önceki altı karşılaşmanın beşinde 4+ gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, tek sezonda üst üste üç dış saha karşılaşmasını boş geçtiği son süreçte Ankaragücü deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. 

Haberin Devamı

İstanbul takımlarına rakip olduğu son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Ankaragücü, bu süreçteki tek galibiyetini ligin 9'uncu haftasında karşılaştığı İstanbulspor'dan aldı. Ankara takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, Nisan 2005'ten bu yana üst üste 3+ ziyaretinden kayıpsız dönemiyor.

Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçında 25 gol atan Fenerbahçe, ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı. Sarı-lacivertliler, 2022/23'te en fazla gol beklentisi ve net gol pozisyonu üreten takım konumunda. Süper Lig'de görev yaptığı son maçta İstanbulspor filelerini havalandıran Emre Kılınç, üst üste iki karşılaşmada gol attığı son süreçteki ikinci golünü Fenerbahçe karşısında kaydetti. Emre, sarı-lacivertlilere rakip olduğu son beş lig maçında dört golde pay sahibi oldu.Bu sezon yedi Süper Lig maçında görev yapan Enner Valencia, bu karşılaşmaların dördünde 2+ gol attı. Fenerbahçe formasıyla daha yüksek bir sayıya ulaşan son isim, 2010/11'de beş maçta 2+ gol sevinci yaşayan Alex de Souza. Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana bir Süper Lig sezonunda çıktığı ilk yedi maçta 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri Enner Valencia

MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#MKE Ankaragücü#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve

BAKMADAN GEÇME!

Tolga Ciğerciden Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: En iyi dönemimi onunla geçirdim

Tolga Ciğerci'den Fenerbahçe dönemi itirafı ve Galatasaray sözleri: "En iyi dönemimi onunla geçirdim"

#Tolga Ciğerci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den dünyaya yeni müjde… Tarih verdiler: BioNTech’in kanser aşıları geliyor!

#Biontech
BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve