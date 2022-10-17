Canlı anlatım: MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı

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Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

ANKARAGÜCÜ 0-1 FENERBAHÇE

GOL: 3' Batshuayi

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Urad, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre Kılınç, Ali Sowe, Beridze, Jese.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, Valencia, Batshuayi.

Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Ankaragücü, daha önceki 17 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçında gol atamayan Fenerbahçe, daha önceki altı karşılaşmanın beşinde 4+ gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler, tek sezonda üst üste üç dış saha karşılaşmasını boş geçtiği son süreçte Ankaragücü deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.

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İstanbul takımlarına rakip olduğu son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Ankaragücü, bu süreçteki tek galibiyetini ligin 9'uncu haftasında karşılaştığı İstanbulspor'dan aldı. Ankara takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, Nisan 2005'ten bu yana üst üste 3+ ziyaretinden kayıpsız dönemiyor.

Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçında 25 gol atan Fenerbahçe, ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı. Sarı-lacivertliler, 2022/23'te en fazla gol beklentisi ve net gol pozisyonu üreten takım konumunda. Süper Lig'de görev yaptığı son maçta İstanbulspor filelerini havalandıran Emre Kılınç, üst üste iki karşılaşmada gol attığı son süreçteki ikinci golünü Fenerbahçe karşısında kaydetti. Emre, sarı-lacivertlilere rakip olduğu son beş lig maçında dört golde pay sahibi oldu.Bu sezon yedi Süper Lig maçında görev yapan Enner Valencia, bu karşılaşmaların dördünde 2+ gol attı. Fenerbahçe formasıyla daha yüksek bir sayıya ulaşan son isim, 2010/11'de beş maçta 2+ gol sevinci yaşayan Alex de Souza. Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana bir Süper Lig sezonunda çıktığı ilk yedi maçta 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri Enner Valencia

MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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MKE ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.