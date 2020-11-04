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GeriFutbol MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kocaelispor müsabakasında tam süre alan futbolcular jenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Portekizli futbolcu Tiago Pinto, takımdan ayrı çalıştı.

Başkent temsilcisinde, Fatih Karagümrük maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmuyor.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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