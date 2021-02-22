MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MKE Ankaragücü'nde HES Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Atakan Çankaya'nın ayak bileği iç ve dış yan bağ kompleksinde tam kat yırtık, eklem kapsülünde kanama ve yaygın kemik ödemi tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tedavisi tamamlanan Alper Potuk ise takımla antrenmanlara katıldı.

Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Michal Pazdan ve sarı kart cezalısı Zvonimir Sarlija, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyeti, 4 beraberlik, 14 mağlubiyeti bulunan MKE Ankaragücü, 19 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.

Rizespor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Ankaragücü, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 11 karşılaşmada almıştı. Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla maçta konuk ettiği rakibi Rizespor.

Sezonun ilk yarısındaki maçta Ankaragücü'nü 5-3 mağlup eden Rizespor, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibine karşı lig dublesi yapmak istiyor. Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçında sırasıyla bir galibiyet ve bir beraberlik alan Ankaragücü, son karşılaşmada Sivasspor'a 4-1 mağlup olmuştu. Süper Lig'de çıktığı son iki maçı kaybeden Rizespor, bu sezon üst üste üç yenilgi almadı.

Ankaragücü bu sezon sahasında ilk golü yediği altı Süper Lig maçının hiçbirini kazanamazken; Rizespor açılışını yaptığı dış saha karşılaşmalarında en fazla yenilgi alan ekip konumunda.

Ankaragücü'nün Süper Lig'de attığı son dört golün ikisini kaydeden Joseph Paintsil, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Rizespor filelerine iki gol göndermişti. Rizespor forması giyen Braian Samudio, Ankaragücü'ne karşı çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Rizespor sol beki Dario Melnjak'ın Süper Lig'de yaptığı son dört asist de kafa vuruşları sonucunda gole dönüştü. Süper Lig'de görev yaptığı son beş maçın dördünü kaybeden Marius Sumudica, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 31 karşılaşmada almıştı.

MKE ANKARAGÜCÜ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.