MKE Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de kritik maç

Süper Lig'de son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, 14. hafta mücadelesinde bu akşam MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı kart cezası biten Valentin Rosier maçta forma giyebilecek. Öte yandan müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. İşte, MKE Ankaragücü Beşiktaş maçına dair ayrıntılar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş; aynı hafta Galatasaray, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'un mağlup olmasıyla zirveye biraz daha yaklaştı.

Süper Lig'deki 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 22 puan topladı.

Ligdeki ilk 9 maçında galibiyet alamayan ve rakipleriyle 2 kez berabere kalarak 2 puan alabilen MKE Ankaragücü ise, son 3 maçta daha iyi performans gösterdi. Başkent ekibi, geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN KARNESİ

Beşiktaş bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Rakipleriyle 6 kez dış sahada karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda savunma yapmakta zorlandı. Ligde kalesinde 19 gol gören siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmanda kalesinde gördü.

GÖKHAN TÖRE YİNE YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, karşılaşmada görev alamayacak.

Her iki oyuncu, ligdeki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı.

MENSAH VE VİDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, MKE Ankaragücü maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.

ANKARAGÜCÜ SON ÜÇ MAÇTA YEDİ PUAN ALDI

Teknik direktör Fuat Çapa'nın yerine getirilen Mustafa Dalcı yönetiminde ilk iki maçını kaybettikten sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, son 3 karşılaşmada 7 puan aldı.

Ligdeki ilk galibiyetini İttifak Holding Konyaspor karşısında alan MKE Ankaragücü, sonraki maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0'la geçti. Geçen hafta Ankara derbisinde Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 12 maçta 9 puan alan MKE Ankaragücü, 19. sırada bulunuyor.