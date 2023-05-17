MKE Ankaragücü ile Antalyaspor yenişemedi

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Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Ankara'da oynanan maç, 1-1 eşitlikle son buldu.

Akdeniz ekibine golünü 68. dakikada Güray Vural kaydetti. Ankaragücü'nün beraberlik golü ise 90+3. dakikada Milson'dan geldi.

Bu sonuçla 36 yükselen Ankaragücü 14. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 37 puanla 12. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada sağdan Larsson’un ortasında Bertuğ topun üstünden atladı ve arkasında ceza sahası çizgisi üzerinde Riberio gelişine vurdu, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Arda Kızıldağ’ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada sağdan Emre Kızıldağ’ın ortasında altı pas içerisinde Sowe, topu kontrol etti ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Fernando’nun soldan kullandığı kornerde arka direkte Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgiden Sowe çıkardı.