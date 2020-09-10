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GeriFutbol MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 22:43 | Son Güncelleme:

MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

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MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.

Transfer edilen 8 futbolcu için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi

 

MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

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