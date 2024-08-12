MKE Ankaragücü 2 golle kazandı

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine topla giren Ashkovski'nin çıkardığı topla buluşan Ofosu'nun şutu az farkla auta çıktı.

3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Landel, pasını Ofosu'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ofosu'nun şutu yan direğin dibinden auta çıktı.

17. dakikada ceza sahası yayı üzerinden topla ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu'nun çektiği şut sonrası meşin yuvarlak, defansın son anda yaptığı müdahaleyle kornere gitti.

22. dakikada Rodrigues sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Kaleciden seken topu önünde bulan Bajic'in altı pas içerisinde çektiği şutu kaleci son anda çıkardı.

30. dakikada ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Tolga Ciğerci, pasını Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun çektiği şut sonrasında kaleci Tokotaev, üzerine gelen topu son anda çeldi.

50. dakikada topla sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in içeriye çıkardığı topu savunma oyuncuları son anda uzaklaştırdı.

51. dakikada Bassogog'un sağ kanattan ceza sahası yayı üzerine çıkardığı pas sonrası topla buluşan Bajic, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda sonrası topla buluşan Ali Kaan Güneren'in yaptığı vuruşta kaleci Tokotaev topu son anda kornere çeldi.

76. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta İsmail Çokçalış, topu ceza sahasına gönderdi. Altıpas içerisine koşu yapan Dadashov, yaptığı kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. 2-0

90+3. dakikada ceza sahasına sağ taraftan giren Ali Çokçalış'ın içeriye çevirdiği topu kaleci Tokotaev araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Eryaman

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Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kaan Çalışır, Kemal Elmas

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, İsmail Çokçalış, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun, Tolga Ciğerci (Dk. 87 Osman Çelik), Ali Kaan Güneren (Dk. 79 Cem Tuna Türkmen), Bassogog (Dk. 79 Hayrullah Bilazer), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic (Dk. 67 Dadashov)

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Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Miraç Acer, Mboula, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Landel (Dk. 72 Hasan Hüseyin Acar), Begic (Dk. 90 Cuma Menize), Atakan Aybastı (Dk. 61 Malle), Ashkovski (Dk. 61 Reinkort), Ofosu (Dk. 90 Mehmet Yüksel)

Goller: Dk. 51 Bajic, Dk. 77 Dadashov (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 60 Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)