MKE Ankaragücü 2-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)
Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılar, 57. dakikada Mostafa Mohamed'in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 45+1. dakikasında İbrahim Akdağ'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Ankaragücü, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Lobzhanidze çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü attı.
Galatasaray'da 58. dakikada Mostafa Mohamed, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Son sözü 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu söyledi ve Galatasaray, Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte 8 maçlık serisi sona eren Galatasaray, 57 puanda kaldı.
Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise, hasrete son vererek puanını 20'ye yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
9. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.
22. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında müsait durumdaki Onyekuru ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topa iyi uzanan kaleci Korcan, gole izin vermedi.
34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Atila Turan'ın kısa düşen pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.
44. dakikada Geraldo'nun ceza yayından çektiği şutta, kaleci Muslera sağına gelen topu kontrol etti.
45. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
45 1. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı birazdan...
İLK 11'LER
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mohamed
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