MKE Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Lukasik'in vuruşunda baraja çarpan top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Atila Turan'ın Çaykur Rizespor ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Orgill'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atila Turan'ın kullandığı kornerde Burak Albayrak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0

23. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Yine Atila Turan'ın kullandığı kornerde Lukasik, defans oyuncularının uzaklaştırdığı topla ceza alanının önünde buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda Rodrigues, ceza alanında kontrol ettiği topu kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu: 2-0

45 1. dakikada Diomande'nin MKE Ankaragücü ceza alanının sağından arka direğe yaptığı ortada topla Samudio buluştu. Bu futbolcunun ortasında Garmash kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Maçın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Boldrinin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Talbinin kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.



73. dakikada sol kanatta topla buluşan Samoudionun ceza yayından sert vuruşunda kaleci Friedrich topun ağlara gitmesini önledi.



83. dakikada Kitsiounun sağ kanattan yaptığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues topa vuramayınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



90+3'te Lukasikin pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Rodriguesin vuruşu kaleci Tarıkın sağından az farkla auta çıktı.



Karşılaşma Ankaragücünün 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan önemli anlar: