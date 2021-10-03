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MKE Ankaragücü 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

#Ankaragücü#Erzurumspor#Süper Lig
MKE Ankaragücü 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

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MKE Ankaragücü'nde 12. dakikada Erdem Özgenç, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Erdem'in penaltı vuruşunu kaleci Szumski, sağına uzanarak kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ogün Kamacı, Ferdi Karadoruk

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 59 Ali Kaan Güneren), İshak Çakmak, Murat Uçar (Dk. 82 Geraldo), Zahid (Dk. 68 Chahechouhe), Ariyibi (Dk. 68 Owusu), Eren Derdiyok (Dk. 81 Nadir Çiftçi)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Gökhan Kardeş, Ufuk Budak, Mücahit Albayrak, Novikovas, Estrela (Dk. 89 Shala), Gökhan Alsan, Emircan Altıntaş (Dk. 71 Ahmet Canbaz), Eren Tozlu (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Hasek (Dk. 46 Olanare)

Goller: Dk. 35 Eren Derdiyok, Dk. 79 Owusu (MKE Ankaragücü), Dk. 90 4 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Mücahit Albayrak, Dk. 44 Estrela, Dk. 75 Gökhan Kardeş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 31 Zahid, Dk. 45 2 Abdullah Durak (MKE Ankaragücü)

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#Ankaragücü#Erzurumspor#Süper Lig