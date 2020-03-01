MKE Ankaragücü 0-3 Sivasspor (Maç Özeti)

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Hakan Arslan, 74. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90+1. dakikada Yatabare kaydetti. Ev sahibi ekip ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Öte yandan MKE Ankaragücü'nde Milos Stanojevic, 31. dakikada gördüğü ilk sarı kartın ardından 36. dakika bir kez daha sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 20 puanla 17. basamakta kaldı.

MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

20. dakikada Michalak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta top auta gitti.

24. dakikada Goiano'nun sağ kanattan ortasında, Fernando'nun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

40. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. Lukasik'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gürcü futbolcu Lobjanidze'nin şutunda kaleci Samassa, topu ayağıyla çıkardı.

İKİNCİ YARI BİRAZDAN...

ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI

İdlib'de şehit düşen askerler anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Başkent ekibi, ısınma ve seremoniye şehitlerin anısına hazırlanan siyah formayla çıkarken, Demir Grup Sivassporlu futbolcular da ısınma çalışmalarını Türk bayraklı tişörtle gerçekleştirdi.

Şehitlerin isimleri anons edilirken, taraftarlar "burada" diye karşılık verdi. Karşılaşmanın oynandığı Eryaman Stadı da Türk bayraklarıyla donatıldı.





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