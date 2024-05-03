MKA Ankaragücü 1-1 Alanyaspor / Maç sonucu

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Süper Lig’in 35’inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

5’inci dakikada Alanyaspor’da sol taraftan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir’in sert şutunu kaleci Bahadır çıkardı.

10’uncu dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında orta sahayı kat eden Flips, savunma arkasına kaçan Chatzigiovannis’i gördü. Çaprazdan ceza sahasına giren Chatzigiovannis’in uzak köşeye yerden gönderdiği top, ağalarla buluştu: 1-0.

19’uncu dakikada orta sahada topu kazanan Pedrinho, savunma arkasına sarkan Efkan Bekiroğlu’nu topla buluşturdu. Kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kalan Efkan’ın çektiği şut yandan dışarı gitti.

34’üncü dakikada sağ kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında topu ceza sahasına taşıyan Ali Sowe, Bassogog’u gördü. Kaleyi cepheden gören Bassogog’un çektiği şut kaleci Ertuğrul’u geçti fakat savunmada Furkan Bayır topu çizgiden çıkardı. İlk devre MKE Ankaragücü’nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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53’üncü dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahasına giren Richard, penaltı noktasına çevirdi. Ahmed Hassan’ın sektirdiği topa kafayla dokunan Yusuf Özdemir’in vuruşu üstten auta çıktı.

69’uncu dakikada MKE Ankaragücü’nün kendi yarı sahasında kazandığı serbest vuruşta Atakan Çankaya, kaleci Ertuğrul’un önde olduğunu görüp doğrudan topu kaleye yolladı. Meşin yuvarlak ağalarla buluştu ancak hakem Emre Kargın, topun tam olarak durmadığını belirtti ve filelere giden top gol değeri kazanmadı.

77’inci dakikada Alanyaspor’un orta sahadan geliştirdiği hücumda Augusto’nun çaprazdan şutunu topu kaleci Bahadır sektirdi. Seken topa Aliti’nin yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

90+5’inci dakikada Alanyaspor’un sağ taraftan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın, son çizgiye inip penaltı noktasına çevirdi. O bölgede topu olan Hwang, Ali Kaan Güneren’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakemin beyaz noktayı gösterdiği pozisyonda topun başına geçen Oğuz Aydın’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.