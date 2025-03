'Misliyle Misli' bir adım önde

Haberin Devamı

Yenilikçi anlayışıyla bahisseverlere heyecan verici deneyimler yaşatmayı amaçlayan Misli, sektöre yenilikler getirmeye ve her gün daha fazlasını sunmaya devam ediyor. Misli Genel Müdürü Zafer Reisoğlu yeni marka kimliğini ve Misli’deki yenilikleri anlattı.

Misli bahisseverlerin karşısına yeni bir slogan, yeni bir jingle ve yeni bir reklam filmiyle çıktı. Misli’de neler değişiyor?

Misli’yi “daha fazlasının markası” olarak konumluyoruz. Her zaman daha fazlasını sunmayı hedefleyen bir marka olarak oyuna ve oyuncu deneyimine yeni bir soluk getirerek alışılmışın dışına çıkmayı amaçlıyoruz. Şimdi de “Misliyle Misli’de” mottomuz ile bu ödevimizi daha da ileriye taşıyoruz.

Biz, bahisseverlerin istek ve alışkanlıklarını yakinen takip eden bir platform olmanın ötesinde, aslında bir "tutku" markasıyız. Sunduğumuz her hizmeti, bahisseverin kalbine dokunacak şekilde tasarlayarak, onlara sadece kazandırmayı değil, en üst düzey oyun deneyimini sunarak tutkularını doyasıya yaşatmayı hedefliyoruz. Yeni sloganımız, jingle ve reklam filmimizle, gelişen ve güçlenen uygulama, hizmet ve teknolojilerimizle Misli bugün sektörde ilkleri inşa eden bir konuma geldi.

Yalnızca Misli’de olan xG gol beklentisi ve canlı bahis tüyoları, çok sevilen Şampiyon Oran gibi ayrıcalıklarla fark yaratıyoruz. Oyuna tutku duyanlara; istatistikler, canlı yayınlar, anlık bahis, Misli Arena gibi kazanmayı kolay ve hızlı kılan özelliklerle, tüm aradıklarını “Misliyle Misli’de” sunuyor ve eşsiz bir tatmin yaşatıyoruz.

Misli’deki bu ekstra özellikleri biraz daha açabilir misiniz?

Sektörde ilk defa ve sadece Misli’de olan özelliklerimizden biri xG gol beklentisi. Anlık gol ihtimalini modelleyen xG, takımların hücum verilerini detaylı şekilde takip edebilme imkânı sağlıyor. Sporseverler xG gol beklentisini biliyor, ancak bu veriyi sektörde bulamıyordu. Şimdi Misli’de hücum verileriyle zenginleşen xG bilgilerinden maçın her anında hızlıca faydalanabiliyorsunuz.

Ayrıca canlı bahis tüyoları da yine sektörde ilk ve tek, sadece Misli’ye özgü bir özellik. Maçın seyrine göre yapay zeka destekli ve tek tıkla oyuna dönüşebilen anlık istatistiklerle, oyuncuya dinamik bir şekilde fayda sağlıyoruz.

Bahisseverler, maç detayları içerisinde yer alan canlı bahis tüyolarını kullanarak, verilere dayalı, daha bilinçli kararlar alabiliyorlar.

Ayrıcalıklı kampanyalarınız ve yeni kullanıcılar için de sürprizleriniz var sanırım…

Şampiyon Oran ile sektördeki standart oranlardan daha yüksek oranlarla oynama ve günde 500 TL’ye kadar ekstra kazanç sağlama imkânı sunuyoruz. Şampiyon Oran’ı bahisseverlerle buluştururken amacımız onları her gün şampiyon gibi hissettirmek ve bu heyecanı her an yaşatmaktı. Şampiyon Oran ile tüm yasal online bayilerin sunduğu standart oranlardan daha avantajlı oranlarla bahis yaparak ekstra kazanç sağlama fırsatı sunuyoruz.

Ayrıca Yeni Üyelere 500 TL kampanyamızla Misli’ye yeni üye olan herkese ilk ayında toplamda 500 TL katılım ve yatırım bonusu veriyoruz. Bu kampanya sayesinde yeni üyeler, Misli’nin sunduğu yenilikçi özelliklerle tanışırken, Şampiyon Oran avantajlarıyla kuponlarını oluşturarak kazançlarını artırabilecek.

