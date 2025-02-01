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Misli’yle heyecanı capcanlı yaşayın! La Liga, Bundesliga, NBA ve çok daha fazlası canlı yayınlarla Misli’de

Güncelleme Tarihi:

#Misli#Canlı Yayın#Futbol
Misli’yle heyecanı capcanlı yaşayın La Liga, Bundesliga, NBA ve çok daha fazlası canlı yayınlarla Misli’de
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 15:26

Futbolda sezon ilerledikçe heyecan gitgide artarken birçok ligden yüzlerce maçı Misli’ye sadece üye olarak canlı izle! Sadece futbolda değil; basketbol, voleybol ve teniste de birçok karşılaşma canlı yayınlarla Misli’de. Ayrıca Misli’nin birçok etkinlikte üyelerine özel olarak sunduğu Şampiyon Oranlar ile normal üzerinde oranlarla kazanma şansını yakala!

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İşte Misli’de hafta sonu canlı yayınlanan karşılaşmalar ve ligler;

İspanya La Liga

Cumartesi:

16:00 Getafe – Sevilla  

18:15 Villarreal – Real Valladolid

20:30 Atletico Madrid – Mallorca

23:00 Espanyol – Real Madrid

Pazar:

16:00 Barcelona – Alaves

18:15 Valencia – Celta Vigo

20:30 Osasuna – Real Sociedad

23:00 Real Betis – Athletic Bilbao

Almanya Bundesliga

Cumartesi:

17.30 Heidenheim – B. Dortmund

17:30 Bochum – Freiburg

17:30 Stuttgart – Monchengladbach

17:30 Bayern Münih – Holstein Kiel

17:30 Saint Pauli – Augsburg

20:30 Union Berlin – Leipzig

Pazar:

17:30 Eintracht Frankfurt – Wolfsburg

20:30 B. Leverkusen – Hoffenheim

 

Misli’yle heyecanı capcanlı yaşayın La Liga, Bundesliga, NBA ve çok daha fazlası canlı yayınlarla Misli’de

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Portekiz Premier Lig

Cumartesi:

18:30 N. Madeira – FC Arouca

18:30 Santa Clara – Casa Pia AC

21:00 Gil Vicente – Estoril Praia

23:30 Vitoria Guimaraes – Avs Futebol Sad

Pazar:

21:00 Sporting Lizbon – Sporting Farense

23:30 CF Estrela – Benfica

 

Hollanda Eredivisie

Cumartesi:

20:45 Charleroi – O. H. Leuven

22:00 Dender – Mechelen

23:00 St. Truidense – Westerlo  

Pazar:

14:15 Almere City – Waalwijk

16:30 Ajax – Feyenoord

16:30 Go Ahead – Twente

18:45 Sparta Rotterdam – Groningen

22:00 Willem II – AZ Alkmaar

 

Belçika Pro Lig

Cumartesi:

18:00 Charleroi – FCV Dender EH

20:15 Cercle Brugge – Standard Liege

22:45 KRC Genk – Beerschot

Pazar:

15:30 Antwerp – Club Brugge

18:00 U S-Gilloise – St. Truidense

20:30 KAA Gent – Anderlecht

21:15 Kortrijk – KVC Westerlo

 

İspanya La Liga 2

Cumartesi:

16:00 Mirandes – Elche

18:15 S.Gijon – CF Burgos

20:30 Almeria – Real Oviedo

23:00 Santander – Malaga CF

Pazar:

16:00 Castellon – Huesca

18:15 Eibar – Deportivo La Coruna

20:30 Cartagena – Cordoba

20:30 Zaragoza – Cadiz

23:00 Tenerife – Albacete

 

Almanya Bundesliga 2

Cumartesi:

15:00 Jahn Regensburg – Hertha Berlin

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15:00 Braunschweig – Köln

15:00 F. Düsseldorf – Ulm 1846

22:30 Schalke 04 – Magdeburg

Pazar:

15:30 Hamburg – Hannover 96

15:30 Kaiserslautern – Preussen 06 Munster

15:30 Paderborn – Greuther Furth

 

İtalya Serie B

Cumartesi:

17:00 Cittadella – Spezia

17:00 US Catanzaro 1929 – AC Cesena

17:00 Sassuolo – Juve Stabia

17:00 Sampdoria – Cosenza

19:15 Modena FC – Mantova 1911

Pazar:

17:00 Salernitana – Cremonese

17:00 Carrarese Calcio 1908 – Brescia

17:00 FC Sudtirol – AC Reggiana 1919

19:15 SSC Bari – Frosinone

 

İngiltere Championship

Cumartesi:

15.30 Watford – Norwich City

15:30 Oxford – Bristol City

15:30 Plymouth – West Bromwich

18:00 Sheffield Wednesday – Luton Town

18:00 Portsmouth – Burnley

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18:00 Hull City – Stoke City

18:00 Leeds United – Cardiff City

18:00 Swansea City – Coventry

18:00 Derby County – Sheffield United

18:00 Millwall – QPR

 

Arjantin Primera

Cumartesi:

23:00 Barracas – Banfield

Pazar:

01:00 S Martin SJ – Rosario C

03:00 Ath Lanus – CA Sarmiento

23:00 San Lorenzo – River Plate

 

Türkiye Basketbol Süper Ligi

Cumartesi:

13:00 Bahçeşehir Koleji – Beşiktaş

15:30 Türk Telekom – Büyükçekmece Basketbol

18:00 Petkim Spor – Mersin BŞB

20:30 Tofaş – Galatasaray

Pazar:

13:00 Fenerbahçe – Yalovaspor

15:30 Merkezefendi Basket – Karşıyaka

18:00 Manisa – Darüşşafaka

20:30 Anadolu Efes – Bursaspor

 

NBA

Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak tüm karşılaşmalar:

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01:00 Indiana – Atlanta

04:00 Oklahoma – Sacramento

04:00 Houston – Brooklyn

04:30 San Antonio – Miami

04:30 New York – LA Lakers

06:00 Portland – Phoenix

 

Yayınlanacak Diğer Ligler

Futbol

Hollanda Eredivisie

İngiltere Championship

İskoçya Premiership

Avustralya A-Ligi

İsviçre Süper Lig

Meksika Primera Ligi

Polonya Ekstraklasa

İngiltere 1.Lig

İngiltere 2.Lig

Kolombiya Primera A

 

Basketbol

İspanya Liga ACB

Fransa Pro A

İtalya Serie A

Avustralya NBL

Yunanistan A1

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#Misli#Canlı Yayın#Futbol

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