Misli’yle heyecanı capcanlı yaşayın! La Liga, Bundesliga, NBA ve çok daha fazlası canlı yayınlarla Misli’de

Güncelleme Tarihi:
İşte Misli’de hafta sonu canlı yayınlanan karşılaşmalar ve ligler;
İspanya La Liga
Cumartesi:
16:00 Getafe – Sevilla
18:15 Villarreal – Real Valladolid
20:30 Atletico Madrid – Mallorca
23:00 Espanyol – Real Madrid
Pazar:
16:00 Barcelona – Alaves
18:15 Valencia – Celta Vigo
20:30 Osasuna – Real Sociedad
23:00 Real Betis – Athletic Bilbao
Almanya Bundesliga
Cumartesi:
17.30 Heidenheim – B. Dortmund
17:30 Bochum – Freiburg
17:30 Stuttgart – Monchengladbach
17:30 Bayern Münih – Holstein Kiel
17:30 Saint Pauli – Augsburg
20:30 Union Berlin – Leipzig
Pazar:
17:30 Eintracht Frankfurt – Wolfsburg
20:30 B. Leverkusen – Hoffenheim
Portekiz Premier Lig
Cumartesi:
18:30 N. Madeira – FC Arouca
18:30 Santa Clara – Casa Pia AC
21:00 Gil Vicente – Estoril Praia
23:30 Vitoria Guimaraes – Avs Futebol Sad
Pazar:
21:00 Sporting Lizbon – Sporting Farense
23:30 CF Estrela – Benfica
Hollanda Eredivisie
Cumartesi:
20:45 Charleroi – O. H. Leuven
22:00 Dender – Mechelen
23:00 St. Truidense – Westerlo
Pazar:
14:15 Almere City – Waalwijk
16:30 Ajax – Feyenoord
16:30 Go Ahead – Twente
18:45 Sparta Rotterdam – Groningen
22:00 Willem II – AZ Alkmaar
Belçika Pro Lig
Cumartesi:
18:00 Charleroi – FCV Dender EH
20:15 Cercle Brugge – Standard Liege
22:45 KRC Genk – Beerschot
Pazar:
15:30 Antwerp – Club Brugge
18:00 U S-Gilloise – St. Truidense
20:30 KAA Gent – Anderlecht
21:15 Kortrijk – KVC Westerlo
İspanya La Liga 2
Cumartesi:
16:00 Mirandes – Elche
18:15 S.Gijon – CF Burgos
20:30 Almeria – Real Oviedo
23:00 Santander – Malaga CF
Pazar:
16:00 Castellon – Huesca
18:15 Eibar – Deportivo La Coruna
20:30 Cartagena – Cordoba
20:30 Zaragoza – Cadiz
23:00 Tenerife – Albacete
Almanya Bundesliga 2
Cumartesi:
15:00 Jahn Regensburg – Hertha Berlin
15:00 Braunschweig – Köln
15:00 F. Düsseldorf – Ulm 1846
22:30 Schalke 04 – Magdeburg
Pazar:
15:30 Hamburg – Hannover 96
15:30 Kaiserslautern – Preussen 06 Munster
15:30 Paderborn – Greuther Furth
İtalya Serie B
Cumartesi:
17:00 Cittadella – Spezia
17:00 US Catanzaro 1929 – AC Cesena
17:00 Sassuolo – Juve Stabia
17:00 Sampdoria – Cosenza
19:15 Modena FC – Mantova 1911
Pazar:
17:00 Salernitana – Cremonese
17:00 Carrarese Calcio 1908 – Brescia
17:00 FC Sudtirol – AC Reggiana 1919
19:15 SSC Bari – Frosinone
İngiltere Championship
Cumartesi:
15.30 Watford – Norwich City
15:30 Oxford – Bristol City
15:30 Plymouth – West Bromwich
18:00 Sheffield Wednesday – Luton Town
18:00 Portsmouth – Burnley
18:00 Hull City – Stoke City
18:00 Leeds United – Cardiff City
18:00 Swansea City – Coventry
18:00 Derby County – Sheffield United
18:00 Millwall – QPR
Arjantin Primera
Cumartesi:
23:00 Barracas – Banfield
Pazar:
01:00 S Martin SJ – Rosario C
03:00 Ath Lanus – CA Sarmiento
23:00 San Lorenzo – River Plate
Türkiye Basketbol Süper Ligi
Cumartesi:
13:00 Bahçeşehir Koleji – Beşiktaş
15:30 Türk Telekom – Büyükçekmece Basketbol
18:00 Petkim Spor – Mersin BŞB
20:30 Tofaş – Galatasaray
Pazar:
13:00 Fenerbahçe – Yalovaspor
15:30 Merkezefendi Basket – Karşıyaka
18:00 Manisa – Darüşşafaka
20:30 Anadolu Efes – Bursaspor
NBA
Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece oynanacak tüm karşılaşmalar:
01:00 Indiana – Atlanta
04:00 Oklahoma – Sacramento
04:00 Houston – Brooklyn
04:30 San Antonio – Miami
04:30 New York – LA Lakers
06:00 Portland – Phoenix
Yayınlanacak Diğer Ligler
Hollanda Eredivisie
İngiltere Championship
İskoçya Premiership
Avustralya A-Ligi
İsviçre Süper Lig
Meksika Primera Ligi
Polonya Ekstraklasa
İngiltere 1.Lig
İngiltere 2.Lig
Kolombiya Primera A
Basketbol
İspanya Liga ACB
Fransa Pro A
İtalya Serie A
Avustralya NBL
Yunanistan A1
Seçili etkinliklerde Şampiyon Oranları kaçırma!
Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, NBA ve daha pek çok lig birbirinden çekişmeli maçlara sahne olurken; sen de bu karşılaşmaların heyecanına Şampiyon Oran ve canlı izle seçenekleriyle ortak ol. Misli’ye üye olarak hemen canlı izlemeye başla!
Misli’den yeni üyelere 150 TL!
Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. Özel oyunların ve oyuncu bahislerinin yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!