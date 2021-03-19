Misli’yle Derbinin Şifreleri

Son derbilerde kırmızı kartlar adeta havada uçuşurken, oranlarda favori olanların zorlanması dikkat çekti.

11 Maçta 15 Kırmızı Kart

Süper Lig’de zirve yarışı kıran kırana devam ederken, gözler bu hafta sonu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan kritik randevuya çevrildi. Türkiye’nin yasal İddaa sitesi www.misli.com son yıllarda dev derbilerde yaşananları derleyerek, ilginç istatistikler ortaya çıkardı. Misli.com verilerinde en çok dikkat çeken detay Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan son 11 maça 15 kırmızı kartın damga vurmasıydı. Son 20 resmi maçta ise Beşiktaş 13, Fenerbahçe ise 8 kez kırmızı kart görerek rakibi karşısında eksik kaldı.

Oranlarda Favori Olan Zorlanıyor

Beşiktaş-Fenerbahçe randevularında favorilerin zorlanması da gözden kaçmadı. İki takım arasında oynanan son 41 buluşmanın sadece 17’sinde İddaa’da favori gösterilen takımlar galibiyete ulaşabildi. Son 34 karşılaşmada ilk golü atan takımlar sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken, Beşiktaş evinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı son 16 maçta sadece 1 kez kaybetti. Son 36 derbi buluşmasında atılan 106 golün 80’ini ise yabancı futbolcular damgasını vurdu.

Beşiktaş-Fenerbahçe İstatistikleri;

* Son 11 resmi maçta toplam 15 kırmızı kart çıktı.

* Son 20 resmi maçta 21 kırmızı kart çıktı (Beşiktaş 13, Fenerbahçe 8)

* Son 41 maçın sadece 17’sini İddaa'da favori gösterilen takımlar kazandı.

* Son 34 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi.

* Son 18 resmi maçta Beşiktaş 4 kez kazanabildi.

* Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı son 15 lig maçında 4 kez yenildi.

* Son 36 maçta atılan 106 golün 80’ini yabancı oyuncular attı.

* Son 54 golün sadece 12’si yerli oyunculardan geldi.

Genel Derbi İstatistikleri;

* Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 30 derbinin 25’inde topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı.

* Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 16 iç saha maçında sadece 1 kez kaybetti.

* Beşiktaş- Galatasaray- Fenerbahçe derbilerinde son 14 maçta maçın hakemleri 16 kez VAR’a gitti

* Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 26 maçın 15'i berabere sonuçlandı.

* Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı son 69 lig maçında 32 galibiyet 22 beraberlik 15 mağlubiyet aldı.

* Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı son 34 maçta 7 kez kaybetti. (10 Galibiyet – 17 Beraberlik). Fenerbahçe bu maçların 13’ünde gol yemedi.

* Fenerbahçe ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 71 maçta sadece 15 mağlubiyet aldı. (26 Galibiyet- 30 Beraberlik)

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