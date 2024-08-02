Misli'nin Azerbaycan futboluna desteği sürüyor!

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Profesyonel Futbol Ligi ile Azerbaycan'ın yasal piyango organizatörü ve spor bahis operatörü "Azerlotereya"nın "Misli" markası arasındaki isim sponsorluğu anlaşmasının süresi uzatıldı. Anlaşmaya göre "Misli", 2024/2025 sezonunda Azerbaycan Premier Ligi'nin ana sponsoru olacak ve ulusal şampiyonanın adı "Misli Premier Ligi" olarak değiştirilecek. Misli Premier Ligi, bugün oynanacak Araz-Karabağ maçıyla başlayacak.

İMZALAR ATILDI



Anlaşmaya ilişkin imza töreni yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. İmza törenine AFFA Başkanı Rovshan Najaf, "Demirören Holding" Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Cahit Bağcı, AFFA, PFL, "Azerlotereya" OJSC ve futbol kulüplerinin yetkilileri katıldı.

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REKABETİ ARTTIRACAK



"Misli"nin Azerbaycan futbol ailesinin yakın dostu olduğunu söyleyen AFFA Başkanı Rovshan Najaf, iş birliğinin Misli Premier Ligi'ni daha ilgi çekici hale getireceğini, rekabeti artıracağını ve en önemlisi taraftarların stadyumlara gelmesine yardımcı olacağını kaydetti.

DAHA DA PARLAYACAK



Törende konuşan "Demirören Holding" Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de anlaşmanın Azerbaycan futbolunun uluslararası arenada daha da parlamasına vesile olacağına inandığını ifade etti. İş birliğinin futbolun gelişimi için önemli projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

ÇOK DEĞERLİ VE ANLAMLI



Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı, kamu yaşamının her alanında sporun önemine dikkat çekerek spor kulüplerinin desteklenmesi ve her türlü sporun yaygınlaştırılmasına yönelik çabaların arttırılmasının önemini vurguladı. Bu bağlamda Demirören Holding'in de dahil olduğu sponsorluk anlaşmasını çok değerli ve anlamlı bulduğunu belirtti.