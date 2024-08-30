Misli’den yine bir ilk! “Son Dakika” haberleriyle Misli üyeleri bir adım daha önde…

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Maçlarla ilgili kritik bilgileri ve son dakika gelişmelerini üyelerine anında aktıran Misli, üyelerinin bilgiye doğru ve hızlı bir şekilde ulaşmasını, bahis yaparken de daha doğru tercihler yapmasını hedefliyor.

Üyeler, “Son Dakika” haberleriyle takımlarda yaşanan sakatlık, kart cezası, transfer, kadro dışı, teknik direktör değişikliği gibi haberlerin yanı sıra maçı etkileyebilecek diğer detaylara da (saha değişikliği, hakem istatistikleri) ulaşabiliyor.

Ayrıca üyelere sunulan bu bilgiler, istatistiklerle güçlendirilerek üyelere maç ile ilgili tahminler de sunuluyor. Misli üyeleri, başta Süper Lig ve 5 büyük lig olmak üzere farklı pek çok ligde “Son Dakika” haberleriyle gelişmeleri takip edebiliyor.

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İşte Misli’de günün öne çıkan haberleri… Bu bilgilere ve daha fazlasına bakmadan kupon yapmayın!

Fenerbahçe – Alanyaspor maçını yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen, şu ana kadar Süper Lig’de 5 maç yönetti. Türkmen bu maçlarda 3 kırmızı kart gösterirken; 1 de penaltı kararı verdi.

Atalanta'da orta sahanın önemli isimlerinden Koopmeiners, Juventus'a transfer oldu. Transferi gündemde olan bir başka oyuncu Lookman dışında sakatlıkları süren Scalvini, Scamacca, Toloi ve Kolasinac gibi isimler Inter karşısında oynamayacak.

Lyon’da sakatlığı bulunan Nicolas Tagliafico (Sol Bek) Strasbourg’a karşı oynayamayacak. Tagliafico’nun oynamadığı son 4 maçın 3’ünde rakip takım gol bulmayı başardı.

Union Berlin'de savunma oyuncusu Juranovic ve golcü oyuncu Kevin Volland bugün St. Pauli’ye karşı görev yapamayacak.

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