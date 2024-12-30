Misli’den yılın enleri

Haberin Devamı

2024 yılında da futbol, basketbol ve daha birçok spor dalında birbirinden keyifli maçlara şahit olduk. Karşılaşmaların heyecanı yine daha yüksek oranlarla bu yıl da Misli’de yaşandı. Misli üyeleri ayrıca canlı yayın, canlı sohbet ve daha birçok yeni özellikle maçların coşkusunu daha fazla yaşama imkânı buldu.

Artık yılın son gününe girmişken Misli, bahisçiler için 2024 yılını analiz etti. En çok hangi takımlara oynandı? En çok hangi maçlar izlendi? Oyuncu bahislerinde en çok oynanan oyuncu kim? Tüm soruların cevabı bu yazıda…

En çok oynanan 5 maç…

Avusturya- Türkiye arasında oynanan Avrupa Şampiyonası mücadelesi bu yıl Misli’de en çok oynanan futbol maçı oldu. Millilerimiz maçı 2-1 kazanmıştı. 5 maçlık liste ise şu şekilde:

Avusturya- Türkiye / 02.07.2024

Fenerbahçe – Galatasaray / 21.09.2024

Hollanda – Türkiye / 06.07.2024

İspanya – İngiltere / 14.07.2024

Beşiktaş – Fenerbahçe / 07.12.2024

Haberin Devamı

Basketbolda ise ülkemizi Euroleague’de temsil eden Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan karşılaşma yılın en çok oynanan maçı oldu. İlk 5 şu şekilde sıralandı:

Panathinaikos – Fenerbahçe / 24.05.2024

Fenerbahçe - Anadolu Efes / 12.06.2024

Panathinaikos - Olympiacos / 14.06.2024

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe / 15.11.2024

Anadolu Efes - Fenerbahçe / 10.10.2024

Futbolda en çok oynanan takımlar listesinde 4 Türk, 1 İspanyol ekibi var…

Bu yıl futbol maçları özelinde en çok bahis yapılan takım Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe’yi ise Galatasaray takip etti. İlk 5 ise şu şekilde:

Fenerbahçe

Galatasaray

Beşiktaş

Real Madrid

Trabzonspor

Basketbolda da 2024 yılının en güvenilen takımı Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe

Anadolu Efes

Panathinaikos

Real Madrid

Beşiktaş

Futbolda Süper Lig, basketbolda NBA ön planda…

2024 yılında da bahisçilerin en çok oynadığı futbol lig Türkiye Süper Lig’i oldu. Basketbolda ise NBA ilk sırayı aldı. Asya kıtasından basketbol liglerinin de ilk 5’te yer alması dikkat çekti.

Futbol

Türkiye Süper Lig

İspanya La Liga

İngiltere Premier Lig

UEFA Şampiyonlar Ligi

İtalya Serie A

Basketbol

NBA

Euroleague

Türkiye Basketbol Süper Ligi

Çin CBA

Güney Kore KBL

Haberin Devamı

Basketbolda en çok oynanan lig olan NBA’de ise 15 Aralık 2024’te Milwaukee ile Atlanta arasında oynanan NBA Cup yarı final karşılaşması yılın en çok oynanan maçı olurken; Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets’ın 17 Mart 2024’te Cleveland Cavaliers ile oynadığı maç 2. sırada yer aldı.

Madrid derbisi en çok izlenen futbol maçı oldu!

Misli üyeleri; La Liga, Bundesliga, FA Cup, Türkiye Basketbol Süper Ligi, NBA ve EuroLeague gibi pek çok lig ile turnuvayı bu sezon da Misli’de canlı olarak izledi. 2024’ün en çok izlenen maçı ise Atletico Madrid - Real Madrid derbisi oldu. Madrid derbisi listede ilk 2’de yer alarak fark yarattı. İşte yılın en çok izlenen 5 futbol maçı:

Haberin Devamı

Atletico Madrid - Real Madrid

Real Madrid - Atletico Madrid

Arandina CF - Real Madrid

Real Madrid - FC Barcelona

Real Sociedad - Real Madrid

Basketbola Panathinaikos – Fenerbahçe maçı damga vurdu…

En çok oynananlar listesinde zirvede bulunan Panathinaikos – Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Misli üyeleri tarafından en çok izlenen basketbol maçı oldu. İşte yılın en çok izlenen 5 basketbol maçı:

Panathinaikos - Fenerbahçe

Monaco - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Bayern Münih

Fenerbahçe - Monaco

Fenerbahçe - Monaco

En çok 2.5 üst oynanan takım Fenerbahçe, en fazla 2.5 alt oynanan takım ise Galatasaray oldu

Misli üyelerinin bu yıl en çok gol beklentisine girdiği takım Fenerbahçe olurken üyelerin en çok 2.5 alt tercihi yaptığı takım ise Galatasaray oldu. En çok 2.5 Üst oynanan maç Hull City - West Bromwich karşılaşması olurken en çok 2.5 Alt oynanan mücadele Galatasaray - Konyaspor karşılaşması oldu.

2.5 Üst

Haberin Devamı

Fenerbahçe

Beşiktaş

Trabzonspor

Real Madrid

Galatasaray

2.5 Alt

Galatasaray

Fenerbahçe

Beşiktaş

Trabzonspor

Manchester City

Karşılıklı gol var seçeneğinde ise en çok tercih edilen maçta Şampiyonlar Ligi imzası…

İki takımın da gol bulmasına yönelik bir tercih olan “karşılıklı gol var” seçeneğinde 2024 yılında en çok oynanan maç Manchester City - Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı oldu. İşte en çok “KG Var” oynanan 5 maç…

Manchester City - Real Madrid / 17.04.2024

Galatasaray – Beşiktaş / 03.08.2024

İspanya – İngiltere / 14.07.2024

Lille – Fenerbahçe / 06.08.2024

Galatasaray - Young Boys / 27.08.2024

Oyuncu bahislerinin lideri Jude Bellingham!

Yeni sezonda bahisçiler oyuncu bahislerinin heyecanını yaşamaya başladı. Misli’de oyuncu bahislerinde en çok tercih edilen isim ise Real Madrid’in yıldız oyuncusu Jude Bellingham oldu. İşte en çok oyuncu bahsi oynanan 5 oyuncu:

Haberin Devamı

Jude Bellingham

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Hakan Çalhanoğlu

Bernardo Silva