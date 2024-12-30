Misli’den yılın enleri

Güncelleme Tarihi:
2024 yılında da futbol, basketbol ve daha birçok spor dalında birbirinden keyifli maçlara şahit olduk. Karşılaşmaların heyecanı yine daha yüksek oranlarla bu yıl da Misli’de yaşandı. Misli üyeleri ayrıca canlı yayın, canlı sohbet ve daha birçok yeni özellikle maçların coşkusunu daha fazla yaşama imkânı buldu.
Artık yılın son gününe girmişken Misli, bahisçiler için 2024 yılını analiz etti. En çok hangi takımlara oynandı? En çok hangi maçlar izlendi? Oyuncu bahislerinde en çok oynanan oyuncu kim? Tüm soruların cevabı bu yazıda…
En çok oynanan 5 maç…
Avusturya- Türkiye arasında oynanan Avrupa Şampiyonası mücadelesi bu yıl Misli’de en çok oynanan futbol maçı oldu. Millilerimiz maçı 2-1 kazanmıştı. 5 maçlık liste ise şu şekilde:
Avusturya- Türkiye / 02.07.2024
Fenerbahçe – Galatasaray / 21.09.2024
Hollanda – Türkiye / 06.07.2024
İspanya – İngiltere / 14.07.2024
Beşiktaş – Fenerbahçe / 07.12.2024
Basketbolda ise ülkemizi Euroleague’de temsil eden Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında oynanan karşılaşma yılın en çok oynanan maçı oldu. İlk 5 şu şekilde sıralandı:
Panathinaikos – Fenerbahçe / 24.05.2024
Fenerbahçe - Anadolu Efes / 12.06.2024
Panathinaikos - Olympiacos / 14.06.2024
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe / 15.11.2024
Anadolu Efes - Fenerbahçe / 10.10.2024
Futbolda en çok oynanan takımlar listesinde 4 Türk, 1 İspanyol ekibi var…
Bu yıl futbol maçları özelinde en çok bahis yapılan takım Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe’yi ise Galatasaray takip etti. İlk 5 ise şu şekilde:
Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Real Madrid
Trabzonspor
Basketbolda da 2024 yılının en güvenilen takımı Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe
Anadolu Efes
Panathinaikos
Real Madrid
Beşiktaş
Futbolda Süper Lig, basketbolda NBA ön planda…
2024 yılında da bahisçilerin en çok oynadığı futbol lig Türkiye Süper Lig’i oldu. Basketbolda ise NBA ilk sırayı aldı. Asya kıtasından basketbol liglerinin de ilk 5’te yer alması dikkat çekti.
Futbol
Türkiye Süper Lig
İspanya La Liga
İngiltere Premier Lig
UEFA Şampiyonlar Ligi
İtalya Serie A
Basketbol
NBA
Euroleague
Türkiye Basketbol Süper Ligi
Çin CBA
Güney Kore KBL
Basketbolda en çok oynanan lig olan NBA’de ise 15 Aralık 2024’te Milwaukee ile Atlanta arasında oynanan NBA Cup yarı final karşılaşması yılın en çok oynanan maçı olurken; Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets’ın 17 Mart 2024’te Cleveland Cavaliers ile oynadığı maç 2. sırada yer aldı.
Madrid derbisi en çok izlenen futbol maçı oldu!
Misli üyeleri; La Liga, Bundesliga, FA Cup, Türkiye Basketbol Süper Ligi, NBA ve EuroLeague gibi pek çok lig ile turnuvayı bu sezon da Misli’de canlı olarak izledi. 2024’ün en çok izlenen maçı ise Atletico Madrid - Real Madrid derbisi oldu. Madrid derbisi listede ilk 2’de yer alarak fark yarattı. İşte yılın en çok izlenen 5 futbol maçı:
Atletico Madrid - Real Madrid
Real Madrid - Atletico Madrid
Arandina CF - Real Madrid
Real Madrid - FC Barcelona
Real Sociedad - Real Madrid
Basketbola Panathinaikos – Fenerbahçe maçı damga vurdu…
En çok oynananlar listesinde zirvede bulunan Panathinaikos – Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Misli üyeleri tarafından en çok izlenen basketbol maçı oldu. İşte yılın en çok izlenen 5 basketbol maçı:
Panathinaikos - Fenerbahçe
Monaco - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Bayern Münih
Fenerbahçe - Monaco
Fenerbahçe - Monaco
En çok 2.5 üst oynanan takım Fenerbahçe, en fazla 2.5 alt oynanan takım ise Galatasaray oldu
Misli üyelerinin bu yıl en çok gol beklentisine girdiği takım Fenerbahçe olurken üyelerin en çok 2.5 alt tercihi yaptığı takım ise Galatasaray oldu. En çok 2.5 Üst oynanan maç Hull City - West Bromwich karşılaşması olurken en çok 2.5 Alt oynanan mücadele Galatasaray - Konyaspor karşılaşması oldu.
2.5 Üst
Fenerbahçe
Beşiktaş
Trabzonspor
Real Madrid
Galatasaray
2.5 Alt
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Trabzonspor
Manchester City
Karşılıklı gol var seçeneğinde ise en çok tercih edilen maçta Şampiyonlar Ligi imzası…
İki takımın da gol bulmasına yönelik bir tercih olan “karşılıklı gol var” seçeneğinde 2024 yılında en çok oynanan maç Manchester City - Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı oldu. İşte en çok “KG Var” oynanan 5 maç…
Manchester City - Real Madrid / 17.04.2024
Galatasaray – Beşiktaş / 03.08.2024
İspanya – İngiltere / 14.07.2024
Lille – Fenerbahçe / 06.08.2024
Galatasaray - Young Boys / 27.08.2024
Oyuncu bahislerinin lideri Jude Bellingham!
Yeni sezonda bahisçiler oyuncu bahislerinin heyecanını yaşamaya başladı. Misli’de oyuncu bahislerinde en çok tercih edilen isim ise Real Madrid’in yıldız oyuncusu Jude Bellingham oldu. İşte en çok oyuncu bahsi oynanan 5 oyuncu:
Jude Bellingham
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Hakan Çalhanoğlu
Bernardo Silva