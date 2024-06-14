Misli’den yeni üyelere özel “100 TL Hoş Geldin” Kampanyası

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“Misli’ye özel normalin üzerinde Şampiyon Oranlar” ile spor severlerin heyecanına ortak olan Misli, yeni üyelere koşulsuz 50 TL bonus hediyesi ile birlikte “Toplam 100 TL’lik iddaa Kuponuna 50 TL Bonus” kampanyasıyla hoş geldin diyor.

Yeni üyelerin koşulsuz olarak faydalandığı “50 TL Bonus” kampanyası “Toplam 100 TL’lik Kuponuna 50 TL Bonus” kampanyasına da otomatik katılım hakkı sağlıyor.

12 Haziran- 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan Misli mobil uygulamalarını kullananlar ve internet sitesi kullanıcıları yararlanacak.

Kampanyaya katıl anında 50 TL karşılığında MP kazan

Kampanyaların tarihleri arasında Misli üyeliğini tamamlayarak katılım sağlayanlar 50 TL karşılığı Misli Puan kazanıyor.

İkinci 50 TL karşılığı Misli Puan hak edişi için kampanyaya katılan üyelerin 7 gün içerisinde toplam 100 TL para yatırarak toplam 100 TL değerinde iddaa kuponu oynaması koşulu bulunuyor. Yeni üyeler kazandıkları Misli Puanlar’ı tüm oyunlarda kullanabiliyor.

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Üyelerin sadece bir defa katılabildiği kampanyada kazanılan Misli Puanlar’ın hesaba yüklendiği andan itibaren 7 gün içerisinde kullanılması gerekiyor.

7 gün içerisinde kullanılmayan kampanya dahilindeki Misli Puanlar siliniyor.

Misli’ye üye olarak kampanyaya katılmak isteyenler Misli mobil uygulamasını indirebilir, kampanya ile ilgili detaylara da Misli internet sitesinden ulaşabilirler.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!