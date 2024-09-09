Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (9 Eylül 2024)

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Türkiye - İzlanda: Karşılıklı Gol Var (1.61 yerine 1.70)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Türkiye – İzlanda karşılaşmasında Misli yazarı Cengiz İzmitli, iki takımın da skor üretmesini bekliyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Cardiff'te Galler'e karşı çok yorgun, çok sinmiş gözüktük. EURO 2024'teki enerjimiz yoktu. Hakan Çalhanoğlu oyuna girdikten sonra hareketlendik diyeceğim, o zaman da 10 kişiydik. Anlamsızdı... İzlanda ise Karadağ karşısında 2-0 kazandı. Gylfi Sigurdsson ve Johann Gudmundsson gibi kurtlar işin asist tarafındaydı, bu yaz İspanya ve Almanya'ya transfer yapan Orri Oskarsson ve Jon Dagur Thorsteinsson ise tabela... Bizde Barış Alper Yılmaz cezalı, Arda Güler maç saati netleşecek. İzlanda'da savunmadan Sverrir Ingi Ingason, orta alandan Hakon Arnar Haraldsson sakatlıkları nedeniyle kadroda yok... Galler maçının aksine daha enerjik, daha istekli olur muyuz? Bence olmalıyız. Bu durum İzlanda'nın da işine gelir mi? Bence gelir. "KG VAR" ideal.

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Fransa - Belçika: Maç Sonucu 1 (1.64 yerine 1.70)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Fransa – Belçika karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, Fransa’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Fransa, İtalya karşısında favori olarak çıktığı maçı basit oyun hataları ile kaybetti. Erken gelen gole rağmen savunmada hatalar zinciri yaratan Fransa, bu mağlubiyetten dersler çıkaracak tecrübeye sahip. Belçika, İsrail karşısında 3-1’lik skorla kazanırken özellikle ilk yarıda rakibin oyun etkinliği kurmasına izin verdi. İkinci yarıda baskıyı artıran Belçika, özellikle De Bruyne’nin etkili oyunuyla kazanmayı başardı. Fransa, İtalya maçındaki hataları tekrarlamaz. Belçika ise taktiksel anlamda güven veren seviyede değil. Fransa galibiyeti, ön plana çıkan tercih olarak dikkat çekiyor.

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Karadağ - Galler: Maç Sonucu 2 (2.06 yerine 2.10)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Karadağ – Galler karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, Galler’in kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Craig Bellamy yönetimindeki Galler, bize karşı kusursuza yakın oynadı. Tek eksikleri goldü. Takım enerjileri, oyun hızları, tempoları üst seviyede. Karadağ karşısında bu kez onları kazanmaya yakın görüyorum. Galler galibiyeti bu orandan denenmeye değer.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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