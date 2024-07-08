Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (8 Temmuz 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri...

Norrköping - Djurgardens: Maç Sonucu 2 (1.58 yerine 1.61)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Norrköping – Djurgardens karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin, konuk ekibin de kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Djurgardens, ara öncesinde oldukça şanssız bir maç geçirmişti ve 6 maçlık galibiyet serisi sonlanmıştı. Maçta geriye düştükten sonra rakibin üstüne giderken zorlanmıştı. Ara dönüşünde çok daha hareketli bir takım bekliyorum ve kötü giden Norrköping karşısında yeni bir galibiyet serisinin ilk maçı olabilir.

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Kristiansund - Fredrikstad: Maç Sonucu 2 (1.83 yerine 1.86)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Kristiansund – Fredrikstad karşılaşmasında Misli yazarı Can Tongo, konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Fredrikstad son 3 lig maçında da galip gelememişti. Alt sıralarda yer alan Trömsö’nün ritim bulmasından dolayı iki maçtan da galibiyet çıkaramadılar. Ara sonrasında iyi bir oyunla deplasman galibiyeti alırlar.

Vasteraas - Hacken: Maç Sonucu 2 (2.13 yerine 2.17)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Vasteraas – Hacken karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin’in tahmini konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Hacken bu sezon temposunu bir türlü yeterli seviyede tutamadı fakat aradan önceki son maçta çıkabilecekleri seviyeyi göstermiş oldular. Konferans Ligi elemelerinin başlayacak olması ve yüklemelerin yapıldığını düşünürsek şu dönemde çok daha iyi bir Hacken izleyeceğimizi düşünüyorum. Ligin dibinde bulunan Vasteraas karşısında galip gelmelerini bekliyorum.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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