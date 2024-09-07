Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (7 Eylül 2024)

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İrlanda - İngiltere: Maç Sonucu 2 (1.34 yerine 1.40)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İrlanda-İngiltere karşılaşmasında Misli yazarı Özkan Öztürk, konuk ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Özkan Öztürk’ün Yorumu

İngiltere’de yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Şampiyonası sonrası görevinden ayrılan Gareth Southgate’in yerine geçici olarak Lee Carsley getirildi. Uluslar Ligi maçlarında takımın başında Carsley olacak ve bir yandan da teknik adam arayışları sürecek. İngiltere iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen Southgate, oyunculardan verim alamamıştı. Açıkçası bir reaksiyon bekliyorum bu maçta. Bellingham sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Elbette bir handikap. Ama yine de İngilizlerin Kane, Saka, Grealish gibi oyuncuların önderliğinde galip geleceğini düşünüyorum.

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Ermenistan – Letonya: Maç Sonucu 1 (1.49 yerine 1.51)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Ermenistan-Letonya karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, ev sahibi galibiyetini öneriyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

EURO 2024 elemerinde milli takımımızla aynı grupta yer alan Ermenistan 8 puan toplayıp dördüncü sırada kalmıştı. Yine bizim grupta yer alan Letonya ise sadece 1 galibiyetle 3 puanda ve son sırada tamamladı grubu. Bu tek galibiyet de iç sahadaki 2-0’lık Ermenistan maçında geldi. Ermenistan da evindeki maçta rakibini 2-1 yenmişti. Galler deplasman galibiyeti ve Türkiye deplasman beraberliği en çarpıcı sonuçlarıydı ev sahibinin gruptaki. Ben deplasmanlarda kötü sonuçlar alan Letonya’nın bu deplasmanda da kaybedeceğini düşünüyorum.

Moldova - Malta: Maç Sonucu 1 (1.74 yerine 1.77)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Moldova-Malta karşılaşmasında Misli yazarı Mesut Aydın Kale, Moldova’nın sahadan galibiyetle ayrılmasını bekliyor.

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Misli Yazarı Mesut Aydın Kale’nin Yorumu

Gösterdikleri kötü performans nedeniyle gruptan çıkamayıp, EURO 2024'e gidemeyen Moldova oynadığı hazırlık maçlarında zayıf takımlara karşı galibiyet alırken, güçlü Ukrayna'ya karşı varlık gösteremedi. Konuk takım Malta ise grup aşamalarını averaj takımı halinde. Moldova, Malta karşısında galibiyete ulaşmaya yakın taraf.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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