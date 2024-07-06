Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (6 Temmuz 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri...

Hollanda – Türkiye: Karşılıklı Gol Var (1.66 yerine 1.69)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Hollanda – Türkiye karşılaşmasında Misli yazarı Kerim Can Özdal, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

A Millilerimiz, yarı final için Hollanda ile karşılaşacak. Turnuvanın beğenilen takımlarından Avusturya karşısında sadece sonuç değil oyun olarak da tatmin eden A Milli Takımımızı yine zor bir sınav bekliyor. Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezalı oldukları için forma giyemeyecek ama Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin dönüyor. Önceki turda Romanya'ya karşı Hollanda, 20. dakikada Gakpo ile öne geçti. 80'den sonra Malen'in attığı gollerle 3-0 kazandılar. Hücumda bize karşı da etkili olabilirler ama ben Millilerimizden de gol bekliyorum. KG VAR denenir.

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S. Shenhua – S.Taishan: Maç Sonucu 1 (1.44 yerine 1.46)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan S. Shenhua – S.Taishan karşılaşmasında Misli yazarı Sezer Kenar, karşılaşmadan S. Shenhua’nın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sezer Kenar’ın Yorumu

Shanghai Shenhua, lider Shanghai Port’u takibini sürdürüyor. İç sahada 8 maçta 21 gol atıp sadece 3 gol yediler. Shandong Taishan ise deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor ancak 3 beraberlik çıkardılar. Shenhua’ya direnmeye çalışacaklardır ancak ev sahibine verilen oran denemeye değer.

IF Elfsborg – Brommapojkarna: Maç Sonucu 1 (1.58 yerine 1.61)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan IF Elfsborg – Brommapojkarna karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin, karşılaşmadan IF Elfsborg’un galip ayrılacağını düşünüyor.

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Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Elfsborg bu sezon deplasmanlarda sadece 3 puan alabilirken evinde ise sadece 2 maçta puan kaybetti. Evinde bambaşka bir karaktere dönüşmeleri aranın ardından çok daha iyi olacaktır. Brommapojkarna’nın mütevazi kadrosu ile iki sezondur iyi iş yaptığı bir gerçek fakat Elfsborg deplasmanında galip gelmeleri çok zor. Elfsborg evinde kazanacaktır.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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