Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (6 Haziran 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

Endonezya – Irak: Maç Sonucu 2 (1.69 yerine 1.72)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Endonezya – Irak karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, karşılaşmadan Irak’ın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Endonezya, grup ikinciliği için önemli bir avantaja sahip. Bu maç sonrası Filipinler ile iç sahada oynayacaklar. Irak, grup açık ara en iyi ekibi. Yakın dönemde Endonezya karşısında iki maçı kazanıp, rakip ağlara 8 gol bıraktılar. Seyirci desteğine rağmen Irak, kalite farkını sonuca yansıtacaktır.

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Suriye – Kuzey Kore: Maç Sonucu 1 (1.91 yerine 1.94)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Suriye – Kuzey Kore karşılaşmasında Misli yazarı Mesut Aydın Kale, karşılaşmadan Suriye’nin galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mesut Aydın Kale’nin Yorumu

İlk galibiyetini Kuzey Kore'ye karşı alan Suriye, gruptaki son maçında Myanmar'a 7 gol atarak gövde gösterisi yaptı. Kuzey Kore de tek galibiyetini Myanmar'a alırken, diğer maçların hepsini kaybetti. İlk maçı deplasmanda kazanan Suriye favori. Suriye'nin kazanıp gruptan çıkmayı garantilemesini bekliyorum.

Cezayir – Gine: Maç Sonucu 1 (1.34 yerine 1.36)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Cezayir – Gine karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, karşılaşmadan Cezayir’in galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Bu gruplarda ilk maçlar 2023 Kasım ayında oynandı ve Mozambik ile Somali maçlarından 6 puan çıkartmayı başaran Cezayir 6 takımlı grupta 2’de 2 yapan tek takım konumunda. Gine ise Botswana deplasmanında kaybetti, iç sahada Uganda’ya karşı kazandı. Bu maç öncesi ev sahibinde Riyad Mahrez sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Islam Slimani de kadroda yok. Konuk ekipte ise Naby Keita kadroya davet edilmedi. Stuttgart forveti Guirassy formda bir sezon geçirdi ve bu maçta da konuk ekibin en büyük gol silahı olacak. Saha, seyirci ve kadro farkı ile Cezayir’in bu zorlu maçı kazanacağını düşünüyorum.

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