Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (6 Eylül 2024)

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Galler – Türkiye: Karşılıklı Gol Var (1.62 yerine 1.65)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Galler – Türkiye karşılaşmasında Misli yazarı Cengiz İzmitli, karşılaşmadan karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’in Yorumu

Galler bir değişim içinde; Rob Page ile yolları ayırıp ülkenin efsane futbolcularından Craig Bellamy'yi takımın başına getirdiler. Bellamy kadroda çok radikal değişiklikler yapmadı ama benim özel olarak takip ettiğim Owen Beck'in (sol bek) ilk kez çağrı almasına sevindim. 2006'lı Charlie Crew (ön libero) da ilk kez kadroda kendine yer buldu... Bizim Çocuklar'ı kalp kırıcı Hollanda maçı (EURO 2024 çeyrek final) sonrası ilk kez izleyeceğiz. Ferdi Kadıoğlu ve Semih Kılıçsoy sakat, Enes Ünal hâlâ iyileşmedi. Çağlar Söyüncü bu kez kadroda ve formda. Kerem Aktürkoğlu, Benfica transferi gerçekleştirdi; moralli. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun ufak bir problemi var; maç saati netleşecek... Bellamy'nin A seviyede ilk TD'lik deneyimi. Vincent Kompany'nin yanında yardımcı antrenörlük yaptı ama kendini ilk kez gösterecek. Montella'nın "9 numara" tercih etmeden ve hareketli oynamayı sevdiğini biliyoruz. "Karşılıklı gol" görebiliriz.

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Fransa – İtalya: Maç Sonucu 1 (1.42 yerine 1.50)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Fransa – İtalya karşılaşmasında Misli yazarı Yusuf Kenan Çalık, karşılaşmadan Fransa’nın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Yorumu

Fransa favorisi olduğu Euro 2024'e yarı finalde veda etti. Sonuç olarak iyi görülebilir ancak oyun seviyesi çok eleştirildi. Bir diğer çok eleştirilen takım da İtalya oldu. İki takımı kıyaslarsak Fransa daha üstün görünüyor. Ev sahibi galibiyete daha yakın.

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İzlanda – Karadağ: Maç Sonucu 1 (1.89 yerine 1.92)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan İzlanda – Karadağ karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, karşılaşmadan İzlanda’nın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

İzlanda bir dönem yakaladığı popüleriteyi kaybetmiş gibi görünse, Hollanda’ya 4-0 yenilse de İngiltere’yi devirmiş bir takım. Burada form durumlarından çok, iki ülke arasındaki güç dengesini dikkate alarak İzlanda galibiyetinin riskine girmeyi daha mantıklı buluyorum.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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