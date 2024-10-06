Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (6 Ekim 2024)

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Alaves – Barcelona: Maç Sonucu 2 (1.45 yerine 1.47)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Alaves – Barcelona karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, karşılaşmadan Barcelona’nın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Barcelona geçen hafta beklediğim gibi Osasuna karşısında sıkıntılı bir oyunla ligde ilk mağlubiyetini aldı fakat ligde liderler. Sakatlar arasında Inigo Martinez ve Eric Garcia takıma dönüyor. Ferran Torres'in yerine oynayabilir. De Jong ve Szczesny de kadroda yer alabilir. Alaves ligde son 4 maçında üçünü kaybetti. Bunların üçü deplasmandı, ligde bu sezon sahalarında kaybetmediler. Orta sahada Hugo Novoa'nın durumu net değil, onun dışında tam kadrolar. Luis Garcia'nın seçimleri önemli olacak fakat Barcelona'ya güçlerinin yeteceğini düşünmüyorum. Konuk ekibin kazanmasını bekliyorum.

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Eintracht Frankfurt – Bayern Münih: Maç Sonucu 2 (1.35 yerine 1.37)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Eintracht Frankfurt – Bayern Münih karşılaşmasında Misli yazarı Müjdat Mustafa Muratoğlu, karşılaşmadan Bayern Münih’in galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Müjdat Mustafa Muratoğlu’nun Yorumu

Frankfurt hafta arası yakından takip ettiğimiz bir takım. Beşiktaş karşısında fazlasıyla pozisyon verdiler ve şanslı bir galibiyet aldılar diyebiliriz. Bayern ise istim üstündeyken Birmingham’dan çıkamadı ve bu maçta gol atamamaları büyük bir sürpriz oldu. Ben Bayern’in bu maçı kazanacağını düşünüyorum.

Aston Villa – Manchester United: Maç Sonucu 1 (2.09 yerine 2.13)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Aston Villa – Manchester United karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, karşılaşmadan Aston Villa’nın galip ayrılacağını düşünüyor.

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Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

İki ekip de hafta arası Avrupa Kupası maçı yaptı. United Portekiz deplasmanında ve 1 gün sonra oynadığı için daha yorgun çıkacak bu maça rakibine oranla. Aston Villa da Bayern Munich’I yenerken oldukça efor sarf etti. Geçen hafta kaptan Fernandes'in gördüğü KK iptal edildi. Portekizli yıldız bu maçta forma giyebilecek. Mainoo da bu maça yetişiyor. Ev sahibinde ise ŞL maçında sakatlanıp çıkan Ramsey ve Onana’nın durumları netleşmedi. Ramsey’in yerine Bayern maçında da galibiyet golünü atan Duran’I 11’de izleyebiliriz. Ben büyük maçları çok iyi oynayan Aston Villa’nın evinde formsuz United’ı yeneceğini ve milli araya 3 puanla gireceğini düşünüyorum.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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