Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (4 Haziran 2024)

Haberin Devamı

İlandır

İşte günün şampiyon tercihleri…

İtalya – Türkiye: Karşılıklı Gol Var (1.61 yerine 1.64)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İtalya -Türkiye karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, iki ekipten de gol bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Şampiyona öncesi İtalya ve Polonya ile zorluk derecesi yüksek maçlara çıkıyoruz. İtalya elbette çok daha ciddi bir sınav bizim adımıza. Macaristan ve Avusturya ile oynadığımız son hazırlık maçları hem skor hem de futbol anlamında kötü geçmişti. İtalya karşısında daha dirençli bir A Milli Takım beklemekle birlikte, ev sahibi terazide ağır basıyor. Yine de bir hazırlık karşılaşması olduğu için karşılıklı gol ihtimalini yüksek görüyorum. Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Çağlar'ın yanı sıra Ümit Milli Takım'la maça çıkan Ahmetcan Kaplan ve Doğan Alemdar yok.

Haberin Devamı

İrlanda - Macaristan: Maç Sonucu 0 (2.79 yerine 2.84)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan İrlanda - Macaristan karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, beraberliği öneriyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

İrlanda, tüm turnuvalardaki dört maçlık kazanamama serisine son vermeyi hedefliyor ve her zaman olduğu gibi sahaya yüreklerini koyacaklar. Excelsior forveti Troy Parrott, Breda karşısında hat-trick yaptıktan sonra milli kadroya geri dönerken, Leicester City forveti Tom Cannon da ilk kez kadroya çağrıldı. Celtic defans oyuncusu Liam Scales sakatlıktan döndü. Macarlar, Dublin yolculuğu öncesinde üç maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Deplasman takip edilmesi gereken bir isim Liverpool’un yıldız orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai olacak. Her iki takımın oyun kontrolü maçın dengede geçmesini kolaylaştıracaktır. Dublin’deki hazırlık mücadelesinde beraberlik tercihine yönelmeyi mantıklı bir tercih olarak görüyorum.

Haberin Devamı

Barracas Central - Huracan: Maç Sonucu 2 (1.90 yerine 1.93)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Barracas Central - Huracan karşılaşmasında Misli yazarı Görkem Tezer, Huracan galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yazarı Görkem Tezer’in Yorumu

Konuk ekip Huracan, oynadığı son maçında Cordoba karşısında golü uzatma bölümünün son saniyelerinde penaltıdan bulmuştu. Maçın büyük bir bölümünü 1 kişi eksik oynamış olsalar da hücumda yeterli organizasyonları sağlamakta zorlandıkları için rakipleri karşısında oyun anlamında pek üstünlük kuramadılar. Ev sahibi Barracas ise son maçında Union'a mağlup olurken sahada çok pas hatası yaptıklarını ve performanslaryla beni hayal kırıklığına uğrattı. Kanatları daha daha aktif kullanabilirlerse şayet, daha tehlikeli bir takım kimliğine bürüneceklerdir. Konuk ekip Huracan'da kırmızı kart cezası bulunan başarılı orta saha oyuncusu Alarcon bu maçta forma giyemeyecek tek isim. Zor da olsa Huracan'in kazanacağını düşünüyorum.

Haberin Devamı

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak, Misli’nin üyelerine özel olarak sunduğu Şampiyon Oran kampanyasından yararlanın!

Daha yüksek oranlarla daha fazla kazanma şansını yakalayın!

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!