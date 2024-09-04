Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (4 Eylül 2024)

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Yokohama Marinos – Sapporo: Maç Sonucu 1 (1,32 yerine 1.34)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Yokohama Marinos – Sapporo karşılaşmasında Misli yazarı Bora Ünal, ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Bora Ünal’ın Yorumu

Ligde oynadığı son iki karşılaşmada kalesini gol kapatarak 2 gol üreten ve son üç karşılaşmasını da kazanan Sapporo, oynadığı son beş maçta sadece bir mağlubiyeti bulunan Yokohama’ya konuk oluyor. Ligde ateş çemberinden kurtulmak için mücadele veren Sapporo’nun kupada nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Yokohama ise kadro kalitesi olarak Sapporo’dan oldukça üstün. Ligde de bir hedefleri kalmadığından bu maça mutlak galibiyet için çıkmaları gerekiyor. Bu nedenle ev sahibi galibiyetinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Tahminim maç sonucu 1.

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Beatriz Haddad Maia - Karolina Muchova: Maç Sonucu 2 (1.20 yerine 1.26)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Beatriz Haddad Maia - Karolina Muchova karşılaşmasında Misli yazarı Uzman Bahis, Karolina Muchova’nın kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Uzman Bahis’in Yorumu

Kariyerinde ilk kez Amerika Açık’ta çeyrek final görmeyi başaran Haddad Maia, şansının da yardımıyla iyi bir turnuva geçiriyor. Performansında maçtan maça dalgalanmalar görsek de genellikle daha agresif oynayıp winnerleriyle rakiplerini zorlamak istiyor. Muchova ise sezonun önemli bir kısmını kaçırmış olsa da burada çok iyi bir turnuva geçiriyor. Şuana kadar set kaybetmeden yoluna devam eden raket bir önceki turda son iki grand slam finalisti olan Paolini’yi de saf dışı bırakmıştı. Buradaki görüntüsü ve ikili arasında oynanan iki maçın da kazanmış olması sebebiyle Muchova’yı bir adım önde görüyorum.

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Vila Nova - Crb Al: Maç Sonucu 1 (1.68 yerine 1.71)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Vila Nova - Crb Al karşılaşmasında Misli yazarı Sezer Kenar, ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sezer Kenar’ın Yorumu

Lider Gremio Novo.’ya kaybederek vites düşüren ev sahibi, yine de üst sıraları takibini sürdürüyor. Özellikle iç sahada güvenilir bir ekip olan Vila Nova, yeniden çıkış arayacak. CRB Al çok formsuz. 5 maçlık gol orucunu bozsalar da Avai’ye kaybetmekten kurtulamadılar. Ev sahibi için verilen oranı değerli buluyorum. Galibiyetleri denenir.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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