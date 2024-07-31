Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (31 Temmuz 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri...

Dinamo Minsk - Ludogorets: Çifte Şans 1-X (1.43 yerine 1.45)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Dinamo Minsk – Ludogorets karşılaşmasında Misli yazarı Pro Analiz, ev sahibi ekibin yenilmeyeceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Pro Analiz’in Yorumu

Avrupa kupaların ön elemelerinde Ludogorest, son 9 deplasman maçında sadece 1 kez galip gelebildi.

Boca Juniors - Banfield: Maç Sonucu 1 (1.69 yerine 1.72)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Boca Juniors – Banfield karşılaşmasında Misli yazarı Barış Keklik, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

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Misli Yazarı Barış Keklik’in Yorumu

Diego Martinez yönetimindeki Boca, ikinci turda hayal kırıklığı yaratıyor. Çıktıkları yedi maçta yalnızca iki galibiyet alabildiler ve bence Cordoba maçı haricinde tüm maçlarda seviyelerinin altında oynadılar. Yine de kaliteli ayaklara sahip oldukları için her zaman rekabetçi olabilecek bir güce sahipler. Banfield tarafının da pek iyi devam ettiğini söyleyemeyiz ve açık ara en golcü oyuncuları olan Milton Gimenez’i şimdiki rakipleri Boca Juniors’a kaptırdılar. Son durumlara baktığımızda Boca Juniors galibiyeti denenebilir.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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