Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (30 Ağustos 2024)

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Inter - Atalanta: Maç Sonucu 1 (1.40 yerine 1.44)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Inter - Atalanta karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Atalanta, Torino karşısında etkili oyuna rağmen sahadan puansız ayrıldı. Ayrıca uzatma dakikalarında Pasalic’in kaçan penaltısı Atalanta için şanssız bir durum olmuştu. Inter, sezona Genoa deplasmanındaki beraberlikle başlamıştı. Sonrası Lecce karşısında geçtiğimiz sezon şampiyonluk getiren oyunu sahaya yansıtan Inter, kolay bir galibiyet elde etti. İlginç bir istatistikle bu maçta Inter, ön plana çıkıyor. İnzaghi, Inter’in başında çıktığı Gasperini’li Atalanta karşısında oynadığı 7 maçın 5’ini kazanırken ikisinde berabere kaldı. Inter, yine güçlü ve rakibi karşısında favori. Inter galibiyeti öneriyorum.

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Venezia - Torino: Maç Sonucu 2 (1.90 yerine 1.93)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Venezia – Torino karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın’ın tahmini karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

Torino, yeni teknik direktörü Vanoli önderliğinde ilk iki haftada çok daha direkt hücum eden bir takıma dönüştüğünü gösterdi ve zorlu fikstürde Milan deplasmanı ve iç sahada Atalanta'ya karşı 2'şer gol bularak 4 puan topladılar. Zapata önderliğindeki konuk takımdan deplasmanda Venezia'ya karşı galibiyet bekliyorum.

Luton Town - QPR: Maç Sonucu 1 (1.62 yerine 1.65)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Luton Town - QPR karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

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3 gün önce kupada karşı karşıya gelen 2 takım 90 dakikada 1-1’lik skorla yenişememiş. Penaltılar sonunda evindeki maçta turu geçen QPR olmuştu. Luton Town bu sezon 4 resmi maçında da galibiyetle tanışamadı. Gol yollarında da problem yaşıyorlar. 4 maçta 2 gol atabildiler. QPR ise ligde ilk hafta evinde WBA’a 3-1 kaybettikten sonra oynadığı 4 resmi maçın 3 tanesinde berabere kaldı. Sadece kupadaki ilk turda deplasmanda Chesterfield’ı 2-1 yenebildiler. Onlar da sezonun başında henüz ritim bulamadılar. Luton Town için artık kazanma zamanı olduğunu düşünüyorum. Az gollü bir ev sahibi galibiyeti bekliyorum bu maçta.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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