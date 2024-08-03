Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (3 Ağustos 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri...

Galatasaray - Beşiktaş: KG Var (1.48 yerine 1.50)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, iki ekibin de karşılıklı goller bulacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Kadro istikrarı ve oyuncu grubunun uyumu açısından Galatasaray elbette daha avantajlı. Fakat kamp sürecini özellikle de hazırlık maçı performanslarına bakınca çok iyi geçirmedi Sarı-Kırmızılılar. Yine de bu bir final ve konsantrasyonu farklı olur. Kanatlarda Zaha, Ziyech, Barış Alper üçlüsünden 2'si tercih edilecek. Merkezde Toreira, önünde Mertens ve İcardi'nin yeri garanti. Sağkarls bekte Kaan Ayhan önde duruyor. Beşiktaş'ta ise Rafa Silva-İmmobile uyumu kritik noktada. Esas belirleyici yer ise orta saha... Gedson-Musrati ikilisinin performansı maçın kaderini belirleyebilir. Bu finalin uzama ihtimali kesinlikle es geçilmemeli. Karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum.

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Goianiense - Botafogo RJ: Maç Sonucu 2 (2.22 yerine 2.26)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Goianiense - Botafogo RJ karşılaşmasında Misli yazarı Mesut Aydın Kale, konuk ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Mesut Aydın Kale’nin Yorumu

Ligde son 11 maçtır kazanamayan ve oldukça kötü performans gösteren Goianiense, şampiyonluk yarışında ligin zirvesinde yer ala Botafogo ile karşılaşacak. Deplasmanda 4 maçtır yenilmeyen siyah beyazlılar, 2 haftadır yaşadıkları puan kaybıyla zirveyi Flamengo ile paylaşıyorlar. Botafogo'nun güçsüz rakibi karşısında kazanıp, şampiyonluk yarışına devam etmesini bekliyorum

Musetti L. - A.-Aliassime: Maç Sonucu 1 (1.53 yerine 1.74)

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Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Musetti L. - A.-Aliassime karşılaşmasında Misli yazarı Uzman Bahis, Musetti’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Uzman Bahis’in Yorumu

Olimpiyatlar'da bronz madalya mücadelesi. Musetti yarı finalde Djokovic'e kaybetmekten kurtulamamıştı. Yetenekli oyuncu kariyer sezonunu yaşıyor ve bununla birlikte son iki aydır gayet formda. Bu formunu da Olimpiyatlar'da madalya alarak taçlandırmak istiyor. Aliassime ise sezon genelinde pek öne çıkan bir isim değildi ve buraya kadar gelebilmiş olması bile onun için büyük başarı. Yarı finalde Alcaraz karşısında neredeyse hiç varlık gösterememişti. Bu eşleşmede de zorlanacağını düşünüyorum. Daha formda olan Musetti’yi bir adım önde görüyorum.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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