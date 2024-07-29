×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (29 Temmuz 2024)

Güncelleme Tarihi:

#Misli#İddaa#Şampiyon Oran
Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (29 Temmuz 2024)
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 09:24

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçlarını Misli yazarları sizler için yorumladı. Siz de “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz.

Haberin Devamı

İlandır

İşte günün şampiyon tercihleri...

Wuhan Three Towns - S. Shenhua: Maç Sonucu 2 (1.28 yerine 1.30)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Wuhan Three Towns - S. Shenhua karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, temsilcimizin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Shenhua ligin en az gol yiyen takımı. 20 maçta sadece 8 kez gole izin verdiler. Zaten savunma anlamındaki bu başarıları, Shanghai Port'u yarışta böylesine zorlamalarını sağlıyor. Wuhan ise istikrarı bir türlü yakalayamıyor. Sezon başından beri üst üste 2 galibiyet hiç alamadılar. Şampiyon oranlı maçta konuk takımın kazanacağını düşünüyorum.

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (29 Temmuz 2024)

Haberin Devamı

Rakow Czestochowa - Cracovia: Maç Sonucu 1 (1.46 yerine 1.48)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Rakow Czestochowa – Cracovia karşılaşmasında Misli yazarı Kerim Can Özdal, ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Kamil Glik'li Cracovia, Piast ile 1-1 berabere kalırken rakip kaleye sadece 3 şut çekebildi ve kalesinde toplam 21 şuta izin verdi. Rakow ise Motor Lublin deplasmanında 2-0 kazanarak başladı. Hazırlık maçlarında da dengeli görünmüşlerdi. İç sahada 3 puanı alırlar.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (29 Temmuz 2024)

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli#İddaa#Şampiyon Oran

BAKMADAN GEÇME!