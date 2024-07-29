Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (29 Temmuz 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri...

Wuhan Three Towns - S. Shenhua: Maç Sonucu 2 (1.28 yerine 1.30)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Wuhan Three Towns - S. Shenhua karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, temsilcimizin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Shenhua ligin en az gol yiyen takımı. 20 maçta sadece 8 kez gole izin verdiler. Zaten savunma anlamındaki bu başarıları, Shanghai Port'u yarışta böylesine zorlamalarını sağlıyor. Wuhan ise istikrarı bir türlü yakalayamıyor. Sezon başından beri üst üste 2 galibiyet hiç alamadılar. Şampiyon oranlı maçta konuk takımın kazanacağını düşünüyorum.

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Rakow Czestochowa - Cracovia: Maç Sonucu 1 (1.46 yerine 1.48)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Rakow Czestochowa – Cracovia karşılaşmasında Misli yazarı Kerim Can Özdal, ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Kamil Glik'li Cracovia, Piast ile 1-1 berabere kalırken rakip kaleye sadece 3 şut çekebildi ve kalesinde toplam 21 şuta izin verdi. Rakow ise Motor Lublin deplasmanında 2-0 kazanarak başladı. Hazırlık maçlarında da dengeli görünmüşlerdi. İç sahada 3 puanı alırlar.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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