Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (29 Haziran 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri...

İsviçre - İtalya: Karşılıklı Gol Var (1.97 yerine 2.00)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İsviçre – İtalya karşılaşmasında Misli yazarı Yusuf Kenan Çalık, iki ekibin de karşılıklı goller bulmasını bekliyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Yorumu

Gruplarda iyi performans gösteren İsviçre her maçta da gol bulmayı başardı. İtalya savunmada iyi görünse de her maçta kalesinde gol gördü. Eleme maçı olsa da ben iki takımdan da gol bekliyorum.

Almanya - Danimarka: Maç Sonucu 1 (1.45 yerine 1.66)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Almanya – Danimarka karşılaşmasında Misli yazarı Müjdat Mustafa Muratoğlu, Almanya’nın kazanacağını düşünüyor.

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Misli Yazarı Müjdat Mustafa Muratoğlu’nun Yorumu

Almanya grup maçlarında ideal 11 i yakaladığında coşkulu bir futbol oynadı. Özellikle Wirtz Musiala ikilisi üzerinden yetenek hacmi çok yüksek bir ofansif ikili oluşturdular. Danimarka ise Eriksen in üretimi ve Hojbjerg’in enerjisinden fazlasıyla faydalandı. Ben özellikle Hjulmand’ın cezalı olması Danimarka için büyük handikap. Almanlarda ise savunmanın göbeğinde Tah cezalı. Ben yine de Almanya’nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum.

Lahti - Tampereen: Maç Sonucu 2 (1.30 yerine 1.32)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Lahti – Tampereen karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin’in tahmini konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Tampereen bu sezona 3 maç sonra başlamış gibi ve o 3 maç şu an oynansa ligde lider olurlar. Avrupa’da rakipleri Austria Wien oldu, bu maça kadar tam formda olmalılar. İleri gitmeleri halinde sıralamada çok geriye düşeceklerini biliyorlar ve elemelere kadar puan kaybetme lüksleri yok. Zayıf Lahti karşısında galip geleceklerdir.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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