Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (27 Mayıs 2024)

Haberin Devamı

İlandır

İşte günün şampiyon tercihleri…

Vaasan Ps – Inter Turku: Maç Sonucu 1 (1.71 yerine 1.74)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Konyaspor – Galatasaray karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin, ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Inter Turku son 3 maçında güçlü rakiplere karşı net pozisyonlara giremedi ve çaresizce kaybetti. Vaasan’ın iyi gidişatı Kuopion tarafından iki maçta da sekteye uğratılsa da bu sezon hedefleri ligi çok daha iyi bir konumda bitirmek olacaktır. Kuopion mağlubiyetinin izlerini kötü giden Inter Turku karşısında sileceklerdir. Vaasan galibiyeti bekliyorum.

Haberin Devamı

Lahti - Seinöjoen: Maç Sonucu 2 (1.73 yerine 1.76)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Lahti - Seinöjoen karşılaşmasında Misli yazarı Efe Şahin’in tahmini konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Seinöjoen, Jose Moreno ve Paananen ikilisi ile yoluna oldukça iyi devam etse de üst sıradaki takımlar arasında çok net parlayan bir takım çıkmadığı için puanlar şampiyonluk grubu sıralaması içinde oldukça yakın. Lahti biraz toparlasa da Seinöjoen’in derli toplu oyunu karşısında başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Seinöjen deplasmanda kazanacaktır.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak, Misli’nin üyelerine özel olarak sunduğu Şampiyon Oran kampanyasından yararlanın!

Daha yüksek oranlarla daha fazla kazanma şansını yakalayın!

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!