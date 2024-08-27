×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (27 Ağustos 2024)

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyon Oran#İddaa#Misli
Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (27 Ağustos 2024)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 12:18

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçlarını Misli yazarları sizler için yorumladı. Siz de “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz.

Haberin Devamı

İlandır

Vallecano - Barcelona: Maç Sonucu 2 (1.48 yerine 1.50)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Vallecano – Barcelona karşılaşmasında Misli yazarı Aykut aydın, konuk ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

Barcelona, Hansi Flick yönetiminde sezona ikide iki yaparak başladı. Lamine Yamal’ın kendine gelmesi, Pedri’nin iyileşip 11’e dönmesi ve Lewandowski’nin formuyla Katalan ekibi durdurulması güç bir takım konumunda. Vallecano’da lige fena başlamadı ve Camello önderliğinde iç sahada etkili olmaya çalışacaklar. Son 5 buluşmalarında işler Vallecano’nun istediği gibi gitmişti ama bu kez Barcelona rakibini yenerek liderlik koltuğunda kalmaya devam eder diyorum.

Haberin Devamı

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (27 Ağustos 2024)

Al Fateh SC - Ahli Saudi: Maç Sonucu 2 (1.31 yerine 1.33)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan AL Fateh SC - Ahli Saudi karşılaşmasında Misli editörü Suat Can Yurdum’un tahmini karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Editörü Suat Can Yurdum’un Yorumu

Slaven Bilic yönetimindeki Al Fateh, ligin yeni ekibi Al-Qadsiah’a 3-0 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligin güçlü ekiplerinden Al Ahli ise Al Orubah’ı 2-0’la geçerek ilk maçında 3 puanı aldı. Mahrez, Firmino, Kessie, Merih’li Al Ahli, karşılaşmayı kazanır.

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (27 Ağustos 2024)

Sparta Prag - Malmö: Maç Sonucu 1 (1.66 yerine 1.69)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Sparta Prag - Malmö karşılaşmasında Misli yazarı Pro Analiz, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Pro Analiz’in Yorumu

Avrupa kupaları ön elemelerinde Çek takımları, deplasman maçını kazandığı son 8 eşleşmenin rövanşında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Haberin Devamı

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Misli’den yeni üyelere 50+50 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 50+50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 50+50 TL kazanın. “Şampiyon Oranlar”ın ve özel oyunların yer aldığı Misli’de EURO 2024’ün heyecanını daha fazla yaşayın!

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (27 Ağustos 2024)

Hemen Misli'de iddaa oyna, Yüksek oranlarla her gün Şampiyon gibi kazan!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyon Oran#İddaa#Misli

BAKMADAN GEÇME!