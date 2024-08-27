Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (27 Ağustos 2024)

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Vallecano - Barcelona: Maç Sonucu 2 (1.48 yerine 1.50)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Vallecano – Barcelona karşılaşmasında Misli yazarı Aykut aydın, konuk ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

Barcelona, Hansi Flick yönetiminde sezona ikide iki yaparak başladı. Lamine Yamal’ın kendine gelmesi, Pedri’nin iyileşip 11’e dönmesi ve Lewandowski’nin formuyla Katalan ekibi durdurulması güç bir takım konumunda. Vallecano’da lige fena başlamadı ve Camello önderliğinde iç sahada etkili olmaya çalışacaklar. Son 5 buluşmalarında işler Vallecano’nun istediği gibi gitmişti ama bu kez Barcelona rakibini yenerek liderlik koltuğunda kalmaya devam eder diyorum.

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Al Fateh SC - Ahli Saudi: Maç Sonucu 2 (1.31 yerine 1.33)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan AL Fateh SC - Ahli Saudi karşılaşmasında Misli editörü Suat Can Yurdum’un tahmini karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Editörü Suat Can Yurdum’un Yorumu

Slaven Bilic yönetimindeki Al Fateh, ligin yeni ekibi Al-Qadsiah’a 3-0 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligin güçlü ekiplerinden Al Ahli ise Al Orubah’ı 2-0’la geçerek ilk maçında 3 puanı aldı. Mahrez, Firmino, Kessie, Merih’li Al Ahli, karşılaşmayı kazanır.

Sparta Prag - Malmö: Maç Sonucu 1 (1.66 yerine 1.69)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Sparta Prag - Malmö karşılaşmasında Misli yazarı Pro Analiz, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Pro Analiz’in Yorumu

Avrupa kupaları ön elemelerinde Çek takımları, deplasman maçını kazandığı son 8 eşleşmenin rövanşında sahadan galibiyetle ayrıldı.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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