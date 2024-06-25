Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (25 Haziran 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri...

Danimarka - Sırbistan: Maç Sonucu 1 (1.98 yerine 2.03)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Danimarka - Sırbistan karşılaşmasında Misli yazarı Kerim Can Özdal, Danimarka’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Sırbistan, ilk maçta İngiltere'ye 1-0 yenilirken çok defansif oynamış ve etkisiz bir görüntü vermişti. Slovenya'ya karşı da Jovic'in son dakika golüyle beraberliği kurtardılar. Danimarka da hem İngiltere hem Slovenya ile berabere kaldı ama oyun olarak daha etkiliydi. Özellikle İngiltere'ye karşı galibiyete ulaşabilecek pozisyonları da vardı. Sırbistan yine temkinli oyunla maçı tutmaya çalışacak ama Danimarka'dan bu maçta ekstra performans bekliyorum. '1' tercihi ideal. İY/MS olarak 0/1 de denenebilir.

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Şili - Arjantin: Maç Sonucu 2 (1.28 yerine 1.30)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Şili - Arjantin karşılaşmasında Misli yazarı Cengiz İzmitli, Arjantin galibiyetini öneriyor.

Misli Yazarı Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Şili topa daha çok sahip olduğu, ilk yarısında daha üstün olduğu Peru maçından 0-0'la ayrılarak Copa America'ya başladı. "Alexis Sanchez & Eduardo Vargas" hücum bağlantısı gününde değildi... Arjantin ise savunmasında sağlam durduğu, hücumda Lionel Messi önderliğinde gol aradığı Kanada karşılaşmasını Julian Alvarez ve kenardan gelen Lautaro Martinez'in golleriye 2-0 yendi. Savunmada "Cristian Romero & Lisandro Martinez" ikilisini izledik; Nicolas Otamendi son bölümde süre aldı. Enzo Fernandez hiç oynamadı, orta alanda Leandro Paredes tercih edildi... Şili ilk maçtaki puan kaybından sonra agresif olmak isteyecektir ama açıkçası, sahaya olumlu anlamda bir şey koyamadıkları için Arjantin karşısında bunu nasıl yapacaklarını kestiremiyorum. Arjantin maçın bir anında öne geçip, onu iyi koruyabildiğini hatta üzerine koyabildiğini Kanada karşısında gösterdi. Şili'ye de fazla geleceklerdir.

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Peru - Kanada: Karşılıklı Gol Var (1.81 yerine 1.84)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Peru - Kanada karşılaşmasında Misli yazarı Görkem Tezer, karşılıklı gol var seçeneğini tercih ediyor.

Misli Yazarı Görkem Tezer’in Yorumu

Grupta oynadığı ilk maçta, Şili karşısında maçın favorisi olarak gözükmemesine rağmen, maçın başından son ana kadar mükemmel bir savunma yapıp kusursuza yakın mücadele eden Peru beraberlik almayı başarmıştı. Rakipleri Kanada ise, turnuvanın sürpriz takımlarından biri aday olsa da ilk maçında Arjantin karşısında pek bir direnç gösteremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Peru'nun bir sonraki maçta Arjantin ile karşılaşacağını düşündüğümüzde onlar da galibiyet için sahaya çıkacaktır. İki ekip de kazanıp iddiasına devam etmek istiyor. Yüksek orandan KG Var tercihi değerlendirilebilir.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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