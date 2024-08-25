Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (25 Ağustos 2024)

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Rizespor - Fenerbahçe: Karşılıklı Gol Var (1,52 yerine 1.61)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, iki takımın da karşılıklı skor üretmesini bekliyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Eğri oturup doğru konuşalım. Çaykur Rizespor oyun anlamında lige en güçlü başlangıcı yapan takımlardan biri. Fenerbahçe ise hala arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünsem de taraf bahsinin yanında durmayı tercih etmiyorum. Bence karşılıklı gol olma ihtimali yüksek.

Liverpool – Brentford: Karşılıklı Gol Var (1.57 yerine 1.60)

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Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Liverpool – Brentford karşılaşmasında Misli yazarı Gökhan Abdik, iki takımın da skor üreteceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Gökhan Abdik’in Yorumu

Ipswich Town karşısında ikinci yarıda kendine gelen Liverpool, zorlanarak da olsa ilk haftayı kazanarak geçti. Brentford geçen sezonun flaş takımı Crystal Palace karşısında kazanarak sezona iyi bir giriş yaptı. Liverpool oyun anlamında çok güven vermedi ve savunmada sıkıntılı. Puan kaybedebilirler. Ancak bu maçı kazansalar bile kalelerinde gol göreceklerdir. En mantıklı seçenek karşılıklı gol.

Real Madrid - Real Valladolid: İlk Yarı Sonucu 1 (1.36 yerine 1.38)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçeneği bulunan Real Madrid - Real Valladolid karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın, ilk yarıyı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

LaLiga'nın en önemli şampiyon adayı Real Madrid, Süper Kupa zaferiyle başladığı sezonda, ilk lig maçında Mallorca deplasmanında beraberlikle yetindi. Mbappe, Vinicius ve Rodrygo'nun sahada uyumlarını biraz daha arttırmaya ihtiyacı var ve bu olduğunda onları durdurmak çok zorlaşacak. Bellingham'ın sakatlığı, Mendy'nin kırmızı kart cezası nedeniyle Modric ve Fran Garcia 11'e dönecek. Valladolid mütevazi kadrosuyla Bernabeu'da savunmaya çalışacak ama ben Real'in yıldızlarıyla ilk yarıdan işi bitireceğini düşünüyorum.

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