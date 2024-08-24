Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (24 Ağustos 2024)

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Brighton – Manchester United: Karşılıklı Gol Var (1.30 yerine 1.32)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Brighton – Manchester United karşılaşmasında Misli yazarı Barış Keklik’in tahmini karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağı yönünde.

Misli Yazarı Barış Keklik’in Yorumu

Lige iç sahada aldığı zorlu Fulham galibiyetiyle başlayan Manchester United, çok iyi bir görünüm vermese de maçın belli aşamalarında etkili bir oyun sergilemişti. Brighton ise Everton’u deplasmanda 3’lerken bu sezon da rekabetçi olacaklarını göstermiş oldu. İki güçlü ekibin karşılaşmasında karşılıklı gol izleyebiliriz.

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Brighton – Manchester United: Karşılıklı Gol Var (1.30 yerine 1.32)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Brighton – Manchester United karşılaşmasında Misli yazarı Barış Keklik’in tahmini karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağı yönünde.

Misli Yazarı Barış Keklik’in Yorumu

Lige iç sahada aldığı zorlu Fulham galibiyetiyle başlayan Manchester United, çok iyi bir görünüm vermese de maçın belli aşamalarında etkili bir oyun sergilemişti. Brighton ise Everton’u deplasmanda 3’lerken bu sezon da rekabetçi olacaklarını göstermiş oldu. İki güçlü ekibin karşılaşmasında karşılıklı gol izleyebiliriz.

Tottenham - Everton: Maç Sonucu 1 (1.23 yerine 1.25)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Tottenham - Everton karşılaşmasında Misli yazarı Özkan Öztürk, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Özkan Öztürk’ün Yorumu

Tottenham, sezona deplasmandaki Leicester beraberliği ile başladı. Skorer sağ beki Porro ile öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı Kuzey Londra ekibi. İstatistiklerin hemen hemen tamamında üstünlerdi ama maçı koparamadılar. Everton, evinde Brighton’a 3-0 mağlup oldu ve hayal kırıklığı ile açtı sezonu. Young da kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. İşleri zor bu sezon. Takımın yıldızı Onana’yı da sattılar. Bu deplasmanda tutunamazlar. Tottenham kazanır.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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