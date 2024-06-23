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Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (23 Haziran 2024)

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#Şampiyon Oran#İddaa#Misli
Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (23 Haziran 2024)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 10:50

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçlarını Misli yazarları sizler için yorumladı. Siz de “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz.

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İşte günün şampiyon tercihleri...

İsviçre – Almanya: Maç Sonucu 2 (1.48 yerine 1.50)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İsviçre – Almanya karşılaşmasında Misli yazarı Yusuf Kenan Çalık, karşılaşmadan Almanya’nın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Yorumu

Maçın kazananı grup liderliğini alacak ve bir sonraki tur için daha avantajlı konumda olacak. Almanya turnuvanın en iyi oynayan takımlarından, ev sahibi avantajı da var. İsviçre de iki maç sonunda çıkmayı garantiledi diyebiliriz. Almanya galibiyete daha yakın.

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (23 Haziran 2024)

İskoçya – Macaristan: Maç Sonucu 2 (2.22 yerine 2.26)

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Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan İskoçya – Macaristan karşılaşmasında Misli yazarı Can Tongo, karşılaşmadan Macaristan’ın galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

İskoçya ilk maç Almanya karşısında çok kötü olsa da İsviçre karşısında puan alarak direnç gösterdi. Macaristan’ın da Almanya’ya kaybetse de ilk maçın üstüne koyduğunu söyleyebilirim. Bu sefer Macarlar kazanır.

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (23 Haziran 2024)

Incheon United FC – Pohang Steelers: Karşılıklı Gol Var (1.61 yerine 1.64)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Incheon United FC – Pohang Steelers karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Ligde son 6 maçının 5'ini kazanamayan Pohang, liderliği kaybetti. Incheon da kötü bir süreçten geçiyor. Ancak skor bulma anlamında her iki ekip başarılı diyebiliriz. Karşılıklı en az birer gol izleriz. Taraf anlamında ise beraberlik ihtimali bu maçta cazip duruyor.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (23 Haziran 2024)

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