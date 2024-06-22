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Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (22 Haziran 2024)

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#Şampiyon Oran#İddaa#Misli
Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (22 Haziran 2024)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 10:19

Misli’de yer alan günün “Şampiyon Oranlı” maçlarını Misli yazarları sizler için yorumladı. Siz de “Şampiyon Oran” farkıyla Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz.

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İşte günün şampiyon tercihleri...

Türkiye - Portekiz: 1-X Çifte Şans (1.65 yerine 1.99)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği Türkiye - Portekiz karşılaşmasında Misli yazarı Can Tongo, Millilerimizin kaybetmeyeceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Milli Takımımız galibiyetle başladı! Çok değerli bir sonuç aldık. Bu maçın morali turnuvanın kalanına da yansıyacaktır. Portekiz’i beğenmedim. Başa baş bir mücadele bekliyorum. Kaybetmeyiz!

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (22 Haziran 2024)

Gürcistan - Çekya: Maç Sonucu 2 (1.56 yerine 1.59)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Gürcistan - Çekya karşılaşmasında Misli yazarı Görkem Tezer, Çekya galibiyetine güveniyor.

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Misli Yazarı Görkem Tezer’in Yorumu

İlk maçta, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Portekiz karşısında savunma anlayışıyla saha çıkan Çekya, geçtiğimiz turnuvalara göre daha genç ve tecrübesiz bir kadroya sahip. Gürcistan ise, Milli Takımımız karşısında önemli gol pozisyonlara girmişti. Hücumda etkili takımlar ancak bu hücum anlayışı onların savunma hattında hata yapmasına sebep oluyor. Çekya'nın zorlansa da bu maçı kazanacağını düşünüyorum.

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (22 Haziran 2024)

Meksika - Jamaika: Maç Sonucu 1 (1.42 yerine 1.44)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Meksika - Jamaika karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, Meksika galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Meksika Copa America'da B Grubu'nun favorisi gösteriliyor. Uruguay ve Brezilya gibi güçlü iki rakibe karşı oynadıkları hazırlık maçlarını kaybettiler fakat başta Gimenez olmak üzere önemli yıldızlara sahipler. Jamaika karşısında galibiyetle başlamalarını bekliyorum.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Misliden Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (22 Haziran 2024)

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