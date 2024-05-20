Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (20 Mayıs 2024)

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İşte günün şampiyon tercihleri…

Çorum FK – Bodrumspor: İlk Yarı Sonucu X (1.86 yerine 1.89)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Çorum FK – Bodrumspor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, karşılaşmada karşılaşmanın ilk yarısının beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Çorum da Bodrum da 2’şer gol atarak rakiplerini eledi. Çorum’da sezonu kapatan Ozan Sol dışında önemli bir eksik yok. Bodrum ise rotasyon oyuncusu Omar Imeri’yi (cezalı) kaybetti. Celutska ve Erkan’ın durumu belirsiz. İki ekibin normal sezondaki maçlarında 2-1’lik karşılıklı galibiyetleri bulunuyor. Bu eşleşmenin çift ayaklı olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla ilk maçta her iki ekibin fazla risk almasını beklemiyorum. Özellikle ilk devrede dengeli bir oyun ve skor ortaya çıkması muhtemel. Gerçek anlamda düğümün 24 Mayıs’ta Bodrum’da oynanacak maçta çözüleceğini düşünüyorum.

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Salernitana – Hellas Verona: Karşılıklı Gol Var (1.71 yerine 1.74)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Salernitana – Hellas Verona karşılaşmasında Misli yazarı Sezer Kenar, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sezer Kenar’ın Yorumu

Salernitana, lige veda eden ilk takım olmuştu. Haftalardır süren mağlubiyet serisi Juventus deplasmanında sona erdi. Dirençli bir oyunla 1 puanın sahibi oldular. Tarafları önünde Serie A’da son maça çıkıyorlar. Verona’nın ise ligde kalma adına avantajı var ancak ligde kalmayı garantilemiş değiller. Torino yenilgisi onlar adına hesapları karıştırdı. Hücumda Thomas Henry kart cezası sebebiyle yok. Konuk ekibin galibiyete ihtiyacı var ancak deplasman performansı güven vermiyor. Karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyorum.

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Hacken – Malmö: Maç Sonucu 2 (1.80 yerine 1.83)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” seçeneği bulunan Hacken – Malmö karşılaşmasında Misli yazarı Sezer Kenar, karşılaşmadan Malmö’nün galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Efe Şahin’in Yorumu

Hacken hafta içinde Halmstads karşısında sayısız gol kaçırdığı maçta kalesine isabetli gelen 3 şutu da ağlardan topladı ve 3-0 mağlup olarak iyi giden tabloyu bozdu. Hafta içinde bu kadar tempolu oynamalarına rağmen skor üretememeleri moralleri de bir hayli bozdu. Bu sezonun tartışmasız favorisi olan Malmö’nün kötü durumda olan Hacken’e karşı galip geleceğini düşündüğüm bir maç olacak.

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