Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (19 Eylül 2024)

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Trabzonspor - Kayserispor: Maç Sonucu 1 (1,44 yerine 1.48)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, Trabzonspor’un kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Beşiktaş maçı, Şenol Güneş'in ilk karşılaşmasıydı. Visca'nın erken atılması oyun senaryosunu çok etkiledi fakat yine de 1 puan çıkardılar. Erteleme mücadelesinde bu kez Banza, Cham ve Serdar Saatçi statü gereği yok. Savic'in durumu belirsiz ama oynaması zor gözüküyor. Visca cezalı. Enis ve Hüseyin sakat. Eksiklerin çokluğu kulübe hamlesi anlamında Şenol hocanın elini zayıflatıyor. Kayserispor ise 2-0 geriye düştüğü Eyüpspor maçında geri dönüşü başarıp, puan çıkarmıştı. Kolay bir maç olmayacak fakat Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum.

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Atletico Madrid - Leipzig: Maç Sonucu 1 (1.56 yerine 1.59)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Atletico Madrid - Leipzig karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, Atletico Madrid’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Belki klasik olacak ama Atletico Madrid kolay kolay gol yiyen bir takım değil. İstisnalar dışında (Espanyol) evlerinde oynadıkları karşılaşmalarda gol yolları bulmakta zorluk çektikleri de söylenemez. Leipzig bu aşamada kolay analiz edilebilecek bir takım değil. Mesela geçen yılın şampiyonu Leverkusen‘i deplasmanda 3-2 mağlup ederlerken, gol beklentisi yüksek değildi. Yine de kazandılar. O maçın hemen sonrasında Union Berlin’e gol atamadılar. Metropolitana’da çok rahat olacaklarını tahmin etmiyorum. Atletico Madrid yüksek ihtimalle kazanacaktır.

Monaco - Barcelona: Maç Sonucu 2 (1.51 yerine 1.55)

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Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Monaco - Barcelona karşılaşmasında Misli yazarı Aykut Aydın, Barcelona’nın kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Aykut Aydın’ın Yorumu

Barcelona, şu an Avrupa’nın en formda takımı bana göre. Hansi Flick takımın çehresini tamamen değiştirirken hemen hemen her oyuncusundan verim almayı başarıyor. Son lig maçında Girona deplasmanında güle oynaya kazanan Barcelona, 4 gol attığı mücadelede en az 5-6 tane de net pozisyonu değerlendiremedi. Orta sahada Casado, Pedri ve Olmo, hücum hattında Yamal, Raphinha ve Lewandowski adeta alev almış durumdalar. Monaco’da Ligue 1’e fena başlamadı ve evinde güçlü bir takım. Ağustos ayında hazırlık maçında Monaco rakibini 3-0 mağlup etmişti ama bu kez aynı senaryo yaşanmaz. Barcelona deplasmanda da olsa kazanır diyorum. Daha yüksek oran isteyenlere golü bulduktan sonra durmayan Hansi Flick’in ekibinin galibiyetinin yanına üst seçeneğini bağlamalarını öneriyorum.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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