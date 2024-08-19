Misli'den Günün Şampiyon İddaa Tercihleri (19 Ağustos 2024)

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Lecce - Atalanta: Maç Sonucu 2 (1.69 yerine 1.72)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Lecce – Atalanta karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal’ın tahmini karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Geçen sezonun başarılı takımı Atalanta, Süper Kupa finalinde iyi bir devre oynamasına rağmen ikinci yarıya nefesi yetmedi ve Real Madrid'e diş geçiremediler. Fakat fizik kaliteleri, yeni transferler De Ketelaere ve Retegui iyi izlenim bıraktı. Scalvini ve Scamacca'nın ağır sakatlıklarına karşı hazırlıklılar ancak merkezdeki en önemli yaratıcılardan Koopmeiners'in Juventus'a gitmek üzere olması sezon için bir handikap ancak Lecce karşısında ciddi bir sorun yaşamalarını beklemiyorum. Ev sahibinde ana kadroda 5-6 yeni yüz bekleniyor. Gaspar, Pierret, Marchwinski, Morente gibi oyuncuların uyum için zamana ihtiyacı var. Konuk takımın kazanması muhtemel.

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Leicester City - Tottenham: Maç Sonucu 2 (1.40 yerine 1.42)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Leicester City – Tottenham karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, konuk ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Leicester City yaz döneminde TD’ü Maresca’yı kaybetti. Takımın başına Steve Cooper geçti. Fatawu’nun bonservisi alındı. Patson Daka sakatlandı. Conor Coady ve emektar Jamie Vardy de bu maça yetişemeyecekler gibi. Defansta Faet ise cezalı. Konuk ekip ise £65m’a forvet Dominic Solanke’yi aldı Bournemouth’dan. Richarlison forma giyemeyecek. Orta saha Bissouma’yı ise bu maçta oynatmayacaklar, kulüp içi disiplin cezası aldı. Tottenham’dan sezonun açılış maçında gollü bir galibiyet bekliyorum. Kaptan Son, Leicester City’ye karşı oynadığı 14 maçta 9 gol ve 4 asist üretti bugüne kadar. Bu maçta da 3 puanı getirecek kritik isimlerden olmasını bekliyorum.

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Eyüpspor – Bodrumspor: Maç Sonucu 1 (1.88 yerine 1.91)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Eyüpspor – Bodrumspor karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Ligin iki yeni takımı ilk galibiyeti elde etmeyi hedefliyor. Arda Turan kırmızı kart cezalısı. Buna karşılık Eyüpspor’un tecrübeli oyuncuları saha içi liderliğini üstleneceklerdir. Eyüpspor’u galibiyete daha yakın görüyorum. Geçen sezon içerde 3-0, deplasmanda 1-0 kazanmışlardı. Bodrumspor’un biraz daha zamana ihtiyacı var.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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